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Зеркальная медитация: как принять и полюбить себя

13 декабря 2023ЙогаМарианна Басс

У каждого человека бывают в жизни моменты, когда подает самооценка или возникает недовольство своей жизнью.

Зеркальная медитация: как принять и полюбить себя
Фото: Image by Freepik

Начиная ругать себя и осуждая свои действия, мы быстро теряем оставшуюся уверенность в себе. В этот сложный период важно разобраться, что происходит на самом деле, постараться вновь «принять» себя, осознав собственную ценность и неповторимость.

Когда мы недовольны собой, то часто избегаем смотреть на себя и обходим зеркала стороной. А зря, потому что зеркало отражает нашу уникальность. Именно поэтому существует множество методик, помогающих человеку избавиться от комплексов и полюбить себя с использованием зеркала. В духовных практиках существуют достаточно жесткие методы работы на принятие себя. Вам могут предложить ежедневно стоять обнаженным перед зеркалом в полный рост и молча рассматривать себя на протяжении 10 минут. Вы должны будете практиковать это ежедневно примерно месяц. За это время вы, как предполагается, словно под микроскопом рассмотрите свои недостатки, осознаете внутренние неверные установки по поводу восприятия себя. Постепенно вы себе даже понравитесь, а добавив аффирмации типа «я люблю свое красивое, сильное тело. Я чувствую себя с ним в безопасности», вы «примите» себя окончательно и избавитесь от множества комплексов.

Не каждый решится начать столь радикально, попробуйте более «мягкие» упражнения:

1. Возьмите зеркало, сядьте удобно, если любите музыку – включите приятно расслабляющую мелодию. Внимательно рассмотрите свое отражение, потом загляните в свои глаза, обратитесь к себе по имени и скажите: «я люблю тебя и принимаю такой, какая ты есть!» Далее вы можете перевести это упражнение в статус медитации и выполнять его трижды в неделю по 5 минут. Добавляйте фразы, которые для вас на тот момент будут более актуальны, например: «я чувствую себя в безопасности», «я красивая» и т.п.

2. Положите одну руку на горло и произнесите «Я хочу измениться!» Повторите несколько раз, чтобы почувствовать уверенность в своих словах. Только после этого подойдите к зеркалу и убежденно повторите эту фразу, глядя в глаза своему отражению.

3. Повторяйте трижды фразу «Я достойна (любви, уважения )!», глядя в глаза своему зеркальному отражению. Делайте упражнение ежедневно до тех пор, пока не почувствуете улучшения ситуации.

Зеркальная медитация – один из эффективных способов поднятия самооценки и поддержания эмоционального комфорта. Пробуйте!

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