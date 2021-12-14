Заговоры на новый 2022 год – Рамблер/Гороскопы

Новый год — это один из самых масштабных и ожидаемых ежегодных праздников, который объединяет все народы мира под единый свод долгожданной атмосферы торжества.

Заговоры на новый 2022 год

Новый год — это один из самых масштабных и ожидаемых ежегодных праздников, который объединяет все народы мира под единый свод долгожданной атмосферы торжества. Каждый знает нерушимую аксиому: «Как встретишь Новый год — так его и проведешь!», именно поэтому во время празднования повсеместно царит карнавальная радость и неподдельный восторг.

Вступая в свою законную силу, Новый год для всех является олицетворением новых надежд, исполнением заветных желаний и возможностью для реализации самых смелых и амбициозных планов. Помимо современных традиционных атрибутов празднования, таких как оливье, шампанское, мандарины, украшенная елка, конфетти и фейерверки, праздник глубоко пропитан обычаями и традициями, которые корнями уходят в самую древность нашей истории. Среди них и новогодние заговоры.

История возникновения

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Старинные новогодние ритуалы и приметы известны абсолютно всем. Например, многие хотя бы раз в ночь с 31 декабря на 1 января загадывали про себя свое заветное желание или писали его на листке бумаги и сжигали, растворяя пепел, скрывающий сокровенную мечту в бокале шампанского под торжественный бой курантов. Подобные церемонии имеют свое начало. Наши предки также наполняли смыслом и верой свои обряды, как и сегодня мы — их современные потомки.

Издавна на Руси трепетно относились к почитанию своих традиционных укладов, а также верили в прямую взаимосвязь между строгим соблюдением ритуалов и благосклонностью высших сил. Так аналогом сегодняшней новогодней ночи был день солнцеворота. В это время жрецы разгоняли злых духов, наполняли специальные чаши вином, произносили заговоры. По всей избе выкладывались знаки солнца, которые должны были отогнать нечистые силы, защитить дом от бед и всевозможных несчастий. С рассветом непременно нужно было умыться талой водой или снегом, обращаясь к Спиридону Солнцевороту за счастливой долей. Так издревле люди настойчиво взывали к помощи, что оберегало их от горя и всяческих напастей. Внимательное и правильное соблюдение обрядов пророчило твердую удачу в делах, взаимную любовь и открывало путь к богатству.

Просьбы прошлых поколений были неизменными на протяжении многих столетий: «мужа милого, деток славных, полный стол, богатый кошель, крепкие углы, женские радости». Веками данная традиция не потеряла свою силу и несмотря на то, что сегодня многие привыкли полагаться только на собственный потенциал, энергичность, ум и креативность, воспользоваться помощью неземного мира и привлечь успех в свою жизнь будет не лишним.

Природа заговоров

Еще с незапамятных времен зимние праздники наполнены тайной и волшебством. В новогоднюю ночь в воздухе витает энергетика миллионов людей, которая соединяется в единый мощный поток. Именно поэтому такой день является наиболее благоприятным моментом для создания различных талисманов, оберегов (будь то любовный магнит или магические деньги).

Совершить заговор и избежать возможных потрясений, достигнуть финансового благополучия, найти вторую половину или просто наладить свою личную жизнь могут даже те, кто не обладает эзотерическими знаниями или сверхспособностями. Более того подобные магические ритуалы в Новый Год возможно произвести в домашних условиях.

Но не стоит забывать, что у каждого обряда существуют свои правила и строгая последовательность действий, которые необходимо выполнить без нарушения ряда исключительно важных условий.

Подготовка к обрядам

Важным аспектом перед тем, как начинать любой ритуал, является не только наличие обязательных атрибутов, но и степень готовности самого заговорщика к выполнению обряда. В противном случае заговор не будет наделен существенной магической силой или вовсе после проведения будет наблюдаться ее отсутствие, и как следствие полная безрезультативность любых стараний. С этой целью понадобится:

соблюдать однодневный пост перед началом заговора, что подразумевает полное исключение пищи и прием лишь нескольких глотков воды. Это поможет очистить не только тело, но и душу исполнителя;

чтение молитв;

начинать подготовительные мероприятия со среды, что поможет достигнуть максимального эффекта;

полностью исключить прием алкоголя, т.к. до и во время проведения ритуала нужен трезвый ум. Иначе все усилия могут быть попросту напрасны;

уладить все неурядицы и ссоры, которые по каким-либо причинам возникли с другими людьми;

очистить разум от злых помыслов;

настроиться на добрый лад и не зачитывать новогодние заговоры в плохом расположении духа. Позитивный настрой и вера в успех помогут добиться желаемого результата.

Новогодний заговор на любовь

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Не стоит бояться просить у Духа праздника охраны уже существующих любовных связей или рождения новой взаимной и крепкой любви. Поэтому, встречая 2022 год, не только семейные, но и одинокие люди могут воспользоваться шансом наладить свою личную жизнь, укрепить и направить в правильное русло отношения с любимым человеком.

Во время празднования царит особенная атмосфера. В душе зарождается стойкое ожидание чуда у каждого, что только усиливает магический эффект. Поэтому необходимо выйти на улицу, в промежутке между 23 и 24 часами поднять глаза к небу и произнести:

«Духи любви и тепла! Прошу вас быть в доме моем, чтоб любовь не ушла! Чтобы волнами накрывал восторг! Чтоб был от любимого толк! В постели и на деле! В радости и в беде! Чтобы были вместе с ним всегда и везде!». В точности повторив заговор, следует бросить «золотую» монету на дорогу.

Любовный заговор для одиноких

Чтобы наладить обстановку на любовном фронте, избавиться от прежних терзаний и наконец вступить в новый 2022-й год с уверенностью найти свою вторую половину, потребуются:

лист цветной бумаги (предпочтительнее красный или алый цвет);

канцелярский дырокол или ножницы;

любой маркер или обычная шариковая ручка;

устойчивое стремление принять грядущие перемены в вашей жизни, и готовность встретить настоящую любовь.

Затем на листе бумаги следует подробно изложить черты характера и особенности человека, которого вы хотите встретить для создания союза двух сердец. Детально необходимо описать внешность, положение в обществе, финансовое положение, основной род его деятельности и т.д. Главное письменно изобразить возлюбленного (-ую), акцентируя внимание на те человеческие качества, которые не хотите в нем видеть, заменяя их на положительные и желаемые.

Если вам неприятно видеть своего суженого недоброжелательным и замкнутым, пишите о том, что он должен быть коммуникабельным, открытым и с хорошим чувством юмора. Если для вас в списке приоритетов его материальное положение, просто достаточно указать — с хорошим достатком. Обряд не ограничивает ваших желаний, а потому излагать можно все, что посчитаете нужным для построения крепкой семьи.

После того как все пожелания будут полностью изложены, следует сделать конфетти при помощи подручного инструмента. Затем, тепло одевшись, стоит сразу отправиться на городскую елку, не забывая прихватить с собой конфетти и хорошее настроение с внушительной долей вдохновения. Рассыпать плоды своего труда нужно по площади и на само олицетворение праздника — наряженную ель. Во время проведения обряда лучше всего оглядываться по сторонам, ведь возможно избранник (-ца) уже где-то неподалеку.

Ритуал на взаимность

Если возлюбленный вами человек никак не обращает на вас внимания и не отвечает взаимностью, но при этом вы вместе встречаете Новый год в одной компании, то можно воспользоваться следующим действенным способом:

попросить его (её) за праздничным столом передать вам в руки яблоко. Стоит помнить, что есть его ни в коем случае нельзя. Следует спрятать фрукт и незаметно для всех положить его под елку;

после празднования ранним утром нужно забрать плод домой, вырезать из него сердцевину и поместить туда записку с именем избранника (-цы);

обвязав красной нитью, необходимо спрятать его в укромное теплое место. И пока оно будет сохнуть, ваша любовь обязательно обратит на вас внимание.

Главным условием является полная секретность. Нельзя разглашать тайну подобного заговора, иначе все старания будут безуспешны.

Обряд на богатство

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Многие слышали, что для укрепления своего финансового положения необходимо украсить елку денежными купюрами. Однако, не все знают о правилах исполнения ритуала, что зачастую может стать преградой в достижении поставленной цели.

Итак, для проведения обряда потребуется:

украшенная ель или ветка хвойного дерева. При этом она должны быть обязательно живая, потому как с искусственным вариантом подобный способ не работает и не несет никакой магической силы;

все имеющиеся в доме банкноты. Монеты не используются, потому что малые финансы будут прибывать, а крупные убывать, что даст обратный эффект.

Развешиваются деньги на елку всего на пару часов в интервале с 23 до часу ночи. Во время самого процесса украшения, нужно произнести семь раз фразу:

«Не купцу — негоцианту, не грабителю, не вредителю, не лихому человеку, а (свое имя) успеха и дохода, чтоб не кончался он, не переводился, а в карманы без устали лился!».

Когда стрелка перевалит за обозначенное время, достаточно положить одну из купюр себе в кошелек и не разменивать ее весь год.

Заговор на успех

Опытные маги отлично понимают, что самый благоприятный момент для проведения ритуалов — это ночное время. В эту пору энергетика достигает своего пика и налаживается устойчивая взаимосвязь нашего мира с потусторонними высшими силами. Поэтому новогодняя ночь — лучшая пора для воплощения своих желаний и надежд.

Каждый прекрасно осознает, что не всегда его таланты и способности являются надежным двигателем для продвижения по службе или выступают гарантом безоговорочной победы в любых делах. Порой просто не обойтись без верной госпожи удачи, которая всегда помогает достигнуть поставленной цели.

Чтобы фортуна не обошла вас стороной, к Новому году понадобится китайский фонарик, который легко найти в любом магазине. Достаточно запустить его в небо в полночь и провожая взглядом произнести:

«Пусть любовь и удача будут рядом со мной! Пусть гостят почаще, не покидая мой дом!»

Зачитать можно по памяти, как в одиночестве, так совместно с компанией знакомых, друзей, родных или близких, что позволит данной формуле сработать в полную силу и наделить удачей всех присутствующих.

Как правильно загадать предновогоднее желание под бой курантов

Чтобы ваша мечта обязательно осуществилась, следует правильно выполнить следующий ритуал:

начинать обряд прямо на рубеже старого и нового года;

перед боем курантов постараться успеть снять золотое кольцо с пальца;

как только прозвучит первый удар следует окунуть его в бокал с шампанским и мысленно проговорить свое желание;

выпить игристое вино до самого дна и снова надеть украшение.

После выполнения всех перечисленных действия в правильном порядке ваша мечта не только осуществится, но вы также станете обладателем сильного талисмана.

Энергетический оберег

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Подобный новогодний обряд не только можно, но и нужно проводить в самый разгар веселья. Ключевым условием является наличие приподнятого настроения. Если вы чувствуете небывалый прилив сил и ощущаете, что готовы сами для себя создать надежный оберег от всевозможных невзгод и потрясений, можете быть уверены, что у вас все получится. Для этого понадобится:

выбрать любой небольшой предмет, который без труда уместится в ладонь. Это может быть ракушка, брелок от ключа, кольцо, цепочка, драгоценный камень, брошка или любая другая вещь, с которой вы не расстаетесь;

крепко зажать ее в ладонях и закрыть глаза;

в течение трех-четырех минут сконцентрироваться на самой атмосфере празднования, пропуская через себя шум торжества, музыку, громыхание салюта за окном;

зафиксировать свои положительные эмоции и радость окружающих;

после того, как вы настроились на нужный лад, попробуйте мысленно передать свои чувства предмету в ваших руках. Главное — это прекрасное расположение духа и осознание внутреннего счастья.

Такой алгоритм поможет аккумулировать всю энергетику новогодней ночи и привязать ее к вашему предмету.

Магический способ украшения елки

Данный обряд может выполняться как всей семьей, так и в одиночестве. Существование множества ритуалов также затронуло и лесную красавицу, которая может стать залогом счастья, удачи и поможет обойти неприятности в новом году.

Главной особенностью во время ритуала является правильное расставление цветовых акцентов, среди которых:

зеленый означает благополучие;

красный символизирует любовь;

голубой служит символом успеха;

желтый сулит удачу;

белый пророчит крепкое здоровье всем, кто участвует в данном обряде.

Количество шаров каждого цвета подбирается по приоритетности ваших желаний. При этом ничего не мешает использовать и другие оттенки. Важно, чтобы перед помещением украшения на ветви, на каждый из шаров загадывалось отдельное желание в соответствии с его расцветкой. После завершения всех процедур елку нельзя убирать из дома до 15 января.

Заговор возможно провести и на гирлянду. Для этого следует пригласить своих близких людей и вместе поместить ее на елку. Пусть все присутствующие загадают желания и после зажигания огоньков всем следует сказать:

«Огоньки загораются — желания исполняются!».

Стоит учитывать, что магия возрастает после захода солнца, поэтому все манипуляции лучше производить вечером.

Последствия заговоров

Все представленные обряды относятся к так называемой белой магии, которая не влечет за собой опасных последствий. Однако грубое нарушение подготовительных мероприятий, пренебрежение порядком действий и несоблюдение четкой инструкции может привести к неприятным последствиям. Когда неожиданно может настигнуть карьерная неудача, проблемы с деньгами или безосновательно в вашем окружении могут появиться завистники. Так же при неправильном подходе к выполнению ритуала можно попасть под влияние другого заговорщика или профессионального мага, что также способно плохо отразиться на дальнейших делах.

Неразумным будет проводить обряды, связанные с темной магией. Это может негативно отразится на судьбе самого заговорщика, а одновременное обращение к светлым и темным силам легко разгневает вторых и не даст возможности помочь вам доброй стороне.

Заключение

Новогодняя ночь является одной из самых энергетически сильных. Это самая подходящая пора, чтобы загадать желание, создать свой талисман, оберег, наконец схватить удачу за хвост и избавиться от финансовых проблем и других жизненных неурядиц. Новогодние заговоры, как неотъемлемая часть нашей истории и традиций существует уже много столетий. Четкое соблюдение условий в рамках каждого из обрядов не допустит беду в ваш дом, избавит от несчастий и позволит найти свою любовь тем, кто ее ждет.

Очень важным аспектом выступает настрой самого заговорщика. Если проводить магические обряды в отличном расположении духа, с твердой верой в успех, то всегда можно добиться великолепного результата. Так что уверенно следуйте в Новый год, чтобы стать еще успешнее, красивее, оставив все невзгоды за порогом старого года.