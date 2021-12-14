Заговоры на старый новый год – Рамблер/Гороскопы

Заговоры на Старый Новый год воплотят желания в жизнь. Такой чистый и чудесный праздничный день подходит для проведения светлых магических таинств, в том числе и заговоров. Канун праздника принято называть Васильевым вечером, так как посвящается памяти Василия Великого. Магией пропитана эта чудесная ночь, особая энергия чувствуется даже людьми невпечатлительными.

В такие моменты начинаешь верить в лучшие перемены в жизни, удачу в бизнесе и повседневных делах, а также на любовном фронте. В этом могут оказать помощь заговоры на Старый Новый год. Главное — исполнить все правильно, чтобы не попасть в немилость высших сил и не привлечь к себе темную магию.

Заговоры могут быть разными в зависимости от вашей цели. Чаще всего используют специальные ритуалы, чтобы привлечь удачу и счастье, улучшить благосостояние, встретить свою любовь или укрепить уже сложившиеся отношения. Многие семьи используют заговоры для общей защиты от несчастий.

Заговоры на Старый Новый год обязательно должны быть направлены на добро, потому что обряды из темной магии способны разрушить жизнь человека. Пусть вас не прельщают заманчивые перспективы темного колдовства, последствия в таких случаях всегда плачевны. Поэтому, если вы настроены только на добрые дела, вам остается только определиться с целью заговора и строго следовать магическим указаниям.

Старый Новый год празднуют в ночь с 13 на 14 января. Все дело в том, что 1918 год принес нам новое летоисчисление. Так, празднование Нового года с 31 декабря на 1 января смещалось почти на две недели. В итоге появилась традиция на территории России отмечать два праздника сразу.

Как уже было сказано, канун Старого Нового года называют Васильевым вечером. Издавна в этот вечер было принято устраивать пышные ужины, так как считалось, что чем сытнее будет ужин, тем благоприятнее пройдет год. Крестьяне старались примириться между собой, чтобы Новый год встретить без вражды, с хорошим настроением.

А еще этот вечер считался вечером надежды. Принято было отправлять сватов повторно в избы тех девиц, которые уже отказывали в замужестве. Такие традиции укрепили веру у людей в волшебство зимней ночи, поэтому до сих пор Старый Новый год считается идеальным праздником для чтения заговоров.

Нужно понимать, что заговоры — это не тексты для выразительного чтения. Это формулы, обладающие магической силой. Гарантией того, что сработает ритуал, становится правильность его исполнения. Поэтому нужно следовать нескольким простым рекомендациям:

Заранее необходимо подготовить все для заговора. Если будут использоваться дополнительные материалы, то их следует разложить так, чтобы было удобно аккуратно действовать во время проведения ритуала.

Текст заговора нужно прочесть заранее. Так можно избежать ошибок, оговорок и пауз во время церемонии.

Не нужно использовать магию в моменты, когда плохо себя чувствуете. Обряд должен проводиться здоровым человеком с хорошим настроением.

Проводить заговор на Старый Новый год необходимо так, как предписывают, не меняя алгоритм действий на свое усмотрение. Правила были составлены людьми, которые понимают в магии.

О чтении заговора лучше никому не говорить, даже близким. Высшие силы проявят большую благосклонность, если о церемонии знает только один человек.

В помещении, где будет проводиться обряд, должно быть тихо, чтобы можно было сосредоточиться на цели заговора. Поэтому нужно устранить любые источники шума, которые могут отвлекать внимание во время магической церемонии.

Если заговор производится ночью, то эффективным будет освещение от свечей. В основном все магические действа совершаются в ночное время суток или же с восходом солнца. Слова из заговора имеют усиленный эффект при лунном свете. Так считают сведущие люди.

Самое главное — верить в значимость заговора, так как неверие подрывает действие высших сил.

Улучшаем материальную сторону жизни

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Проблемы с финансами испытывают многие люди, даже если усердно работают, не жалея себя. Поэтому стоит обеспечить дополнительную поддержку в виде чтения заговоров на Старый Новый год на привлечение денег.

Магическое действо совершается с использованием масел. Для ритуала подойдет эфир розмарина, апельсина или бергамота. Несколько капель маслица смешиваются с ложечкой меда, а затем смесь погружается в емкость с водичкой. В подготовленную воду также помещаются небольшие монетки любого номинала. Желательно, чтобы монетки были под цвет золота.

Заговор читается в процессе обливания подготовленной жидкостью. Перед началом церемонии рекомендуют принять ванну, чтобы очиститься. Во время обливания нужно читать следующий текст:

«Как сладкая вода течет, мое тело омывает, так и денежки текут ко мне, прилипают. Как река Иордан течет и воды ее всем хватает, так и ко мне много добра прибывает. Воде течь, а мне добро беречь».

Монеты из использованной жидкости следует переложить в отдельный сосуд или горшок. Его нужно будет сохранить, так как он будет служить своеобразным магнитом для притяжения денег в дом. Периодически сосуд с монетками необходимо трясти, а при полнолунии содержимое горшка нужно показывать. Так ритуал обеспечит у вас финансовый рост в ближайшее время.

Заговор на деньги выполняется и в более упрощенном варианте. С помощью фасоли можно провести ритуал на постоянное наличие денег в кошельке. Так, несколько фасолинок необходимо положить в кошелечек или место, где хранятся деньги и карточки, приговаривая:

«Я, (имя), крупиночки собираю, одну к другой прикладываю, чтобы денежки всегда водились, никогда не выводились».

Что делать тем, кто ищет любовь?

Заговоры на любовь в канун Старого Нового года используются с давних времен, ведь девушки всегда мечтали встретить достойного мужчину, который бы полюбил всей душой и позвал под венец.

Так, магическая церемония должна проходить с 10 до 11 часов вечера, не позже и не раньше. Девушке нужно надеть новую одежду, распустить волосы и сесть за стол.

Заранее подготовленной красной нитью девушка должна связать три свечи. По длине нить должна быть такой, чтобы легко обматывалась вокруг запястья троекратно.

Обмотанные свечи нужно поместить в стакан из прозрачного хрусталя с водицей. Стакан ставится на круглое зеркальце, после чего свечи зажигаются, и можно будет приступить к чтению заговора:

«Сила огня, поверни любовь суженого на меня. Пусть его любовь горячей будет, как пламя, чистой, как водица, и глубокой, как зеркало. Когда пламя достигнет воды, увенчаются успехом мои труды. Слово мое крепко».

После произнесения указанным слов, свечам следует дать догореть, а огарки выкинуть рядом с домом.

Уж замуж невтерпеж!

Для этого старого обряда потребуется свеча, колечки обручальные, освященная водица, красная нить. Также следует подготовить кусочек бумаги, ручку с красными чернилами и уголек.

Подготовленные колечки нужно будет связать нитью, после чего выложить на тарелочку, наполненную святой водицей. В атмосфере при горящей свече требуется написать на бумаге красными чернилами следующий заговор, который потом произносится вслух:

«Суженый, названный, приди ко мне, за собой позови, обручальное колечко подари. Что написано пером, не разобьешь топором, не сожжешь пламенем, не зачернишь углем! Слово мое крепко».

Записка завязывается красной нитью, после чего кладется вблизи от свечи. Магический обряд еще не закончен, так как заговорить нужно обручальные кольца семь раз. Текст заговора следующий:

«Суженый, приди, замуж уведи!»

Записку нужно будет сжечь, пепел немного пригубить, а запить его святой водой. Все остальное убрать подальше от чужих глаз.

Пусть мечты сбываются!

Чтобы мечты осуществлялись, нужно провести специальный обряд. Сначала стены своего жилья стоит обрызгать освященной водицей в ночь с 13 на 14 января. Заранее, перед чтением заговора, следует подготовить лист бумаги, где обязательно указать год, например, 2022. Далее пишутся желания, причем максимально конкретные. Вот примеры:

«Я хочу отдыхать на Бали в свой отпуск».

«Я хочу получить повышение на работе до менеджера (название отдела или подразделения)».

При проведении обряда нужно представить, что загадываемое желание сбылось. На этом необходимо сфокусироваться и представлять все с точностью. Текст произносится семь раз.

«Как утренняя зарница приходит, так и удача ко мне придет, в мой дом его зорька занесет и оставит там на целый год. Беды и несчастья в дом мой никогда пусть не приходят, буду жить я, буду трудиться, буду Богу молиться. Аминь».

Потом нужно свернуть листок бумаги трубочкой и связать нитью, желательно алого цвета. В таком виде бумажечку следует спрятать туда, где ни одна душа не сможет ее отыскать.

Кто ж на свете всех милее?

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Такой ритуал используется редко, так как практичнее привлечь к себе суженого или любовь. Но не стоит думать, что красоту привлекают для успехов в личной жизни. Чаще всего красота приходит вместе с молодостью и, как правило, со здоровьем. Поэтому такой заговор полезен и также выполняется на Старый Новый год.

Для церемонии потребуется красивый цветок, который вам кажется подходящим для себя. Обычно используют розу, цветки камелии или лилии. Кроме этого, сразу следует подготовить святую воду.

Ровно в полночь нужно умыть лицо святой водой при горящей свече. Про себя требуется повторять следующее:

«Водица святая, водица чистая, дай мне красу неземную, лучистую! Как цветок в руке моей расцветает, так и красота моя расцветала бы день ото дня, не увядала бы никогда! Пусть будет так! Аминь».

Цветочек сразу же выбрасывается на улицу в морозную ночь. Если вы проживаете в регионе, где нет морозов, то цветок следует положить в морозильное отделение холодильника, а через неделю выкинуть.

Будем здоровы!

Заговоры на Старый Новый год для здоровья — одни из самых действенных. Их несколько, один из заговоров произносится на улице, так как сопровождается сжиганием одежды.

Для проведения церемонии потребуется средство для розжига, чтобы одежда сгорела полностью. Вам нужно выбрать любой элемент своей одежды и сжечь его, приговаривая следующие слова:

«Вещь нательную сжигаю, болезнь с тела своего прогоняю».

Как только вещь будет сожжена, нужно уйти, не оглядываясь, с места обряда. Для усиления эффекта можно сжечь ту вещь, которая соприкасалась с больным местом. Если мучают головные боли, то сжечь желательно шляпу, бандану и т. п. Если болят внутренние органы, то выбирается платье, рубашка и другие элементы нательной одежды. Этот заговор подходит и просто для укрепления здоровья, если ничего конкретное не беспокоит.

Если же вы страдаете от болезни, то потребуется заговор, читаемый на рассвете в Старый Новый год. Нужно распахнуть окно и произнести следующие слова:

«Демоны маленькие, дьявольские, рогатые, болтающиеся ночами напролет, гуляющие. Солнышко поднимается, прогоняет вас с земли. Встаньте, не бегите, с собой (название болезни) возьмите. Теперь поторопитесь, оно будет ярко светить».

Мощная энергетика, которой пропитан канун празднества, будет способствовать исцелению или общему улучшению состояния человека.

Избавляемся от неприятностей

Этот простой заговор используют тогда, когда в жизни просто преследует негатив. Для этого на альбомном листе описываются все трудности сразу. Это могут быть проблемы во взаимоотношениях, финансах или душевные переживания. После листок сворачивается и поджигается от свечи. Пока горит бумага, нужно повторять слова семь раз:

«Пусть все беды мои сгорят, а их место удача займет».

Пусть успех ожидает во всем!

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Заговорить на удачу можно разными способами. Есть несколько сильных обрядов, которые привлекут успех во всех начинаниях. Один из таких обрядов совершается после встречи Старого Нового года, то есть после полуночи. Для этого просто нужно подойти к двери входной и заговор зачитать следующий:

«Как год старый проходит, так и беды мои уйдут в прошлое, а удачей дом мой наполнится, и будет сопутствовать она во всех деяниях моих светлых. Уходящий год неудачи заберет, а счастье оставит. Аминь».

Текст должен повторяться три раза для усиления эффекта.

Есть и другой магический ритуал, который также избавит вас от несчастий, а вместо них принесет настоящее везение. При свете свечи нужно на листочке цифрами год обозначить наступивший, после чего вспомнить все негативные моменты прошедшего года. Затем семь раз зачитать следующий текст:

«Вечерняя заря да утренняя зорька, как две сестрицы. Как заря вечерняя прибудет, так и неудачи мои уйдут без следа и сгорят, как свечка эта. Зорька утренняя прибудет да мне удачу преподнесет, счастье к моему порогу доставит. Все то, что было злое со мной в прошлом году, не возвратится больше назад, а в дверь мою постучится только доброе. Пусть будет так. Аминь».

Лист, где написан год, поджигается от свечки до пепла. При этом свеча должна будет до конца гореть, ее тушить не следует. Пепел нужно развеять на улице.

Карьеристы всегда нуждаются в удаче в своей работе. Кто-то мечтает о повышении, а кто-то об увеличении оклада и премии. Для таких людей тоже придуман ритуал, который выполняется в канун Старого Нового года или же по приходу на работу после новогодних каникул. Если вы выбираете второй вариант, то на работу нужно отправляться рано, пока никого нет. Текст заговора не сложный, читается всего один раз.

«Как у мертвеца зубы не кусаются да язык не ругается, в ярости покойники не бросаются, руками на живых людей не машут и не стучат ногами, так и начальство мое, сослуживцы и другие люди пусть строго не глядят на меня да не бранят меня. Пусть будет так! Слово мое крепко, не надломить его. Аминь».

Влияние внешних сил на магию заговора

Такой вопрос часто задают люди, не сведущие в магических ритуалах. Безусловно, заговоры на Старый Новый год намного эффективнее, чем в иные дни. Но есть и другие факторы, которые могут влиять на эффект заговора. Разберемся в самых основных.

Магическое действо очень зависимо от дня недели. Например, воскресение и суббота не подходят для проведения заговоров. Женщины могут проводить обряды в среду и пятницу, ведь именно эти дни благоприятны для них. Мужчинам рекомендуется читать заговоры строго в понедельник, вторник или четверг.

Точность произнесения заговора. Проще всего записать заговор на листке бумаги, чтобы без запинки повторить текст. Если слов не очень много, то лучше выучить их наизусть. Ингредиенты и другую атрибутику желательно приготовить заранее.

Фаза луны тоже влияет на проведение церемонии. Так, ритуалы, направленные на рост благосостояния и укрепление здоровья, нужно проводить на растущую луну. Заговоры для снятия невезения, избавления от хвори более действенны при убывающей луне.

И, наконец, заговоры должны находиться в тайне, даже от самых близких людей. Зависть и скептическое отношение к обряду могут негативно отразиться на действии ритуала.

Все «за» и «против» заговоров в канун Старого Нового года

Не все решаются на такой смелый шаг, как проведение магического обряда во время празднества. Многие сомневаются в действенности ритуалов, а некоторые боятся, что привлекут в себе темные силы. Да и потом, многие люди считают, что магией должны заниматься люди со сверхспособностями. Но это не так!

Заговоры доступны каждому человеку, тем более проводятся они на протяжении всей истории праздника. Они способствуют скорейшему исполнению мечты, погружают в атмосферу таинственности и загадочности. Правильно исполненный заговор способен поменять вашу жизнь полностью!

Но есть и некоторые отрицательные стороны в данном ритуале. Иногда люди излишне полагаются только на «чудо», не стараясь приложить собственных усилий для достижения цели. Такой подход неверен, и нужно помнить житейскую мудрость: «На Бога надейся, но сам не плошай».

Если допустить ошибку при чтении, можно добиться обратного эффекта. То есть при заговоре на счастье, допустив ошибку, можно навлечь на себя несчастья.