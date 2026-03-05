Сильный заговор на деньги в домашних условиях

Часть ритуалов появились давно, но существуют и современные обряды, которые помогают привлечь деньги в дом.

В древности в деревнях существовали знахари и маги, которые занимались лечением и приворотами. С появлением материальных благ появились и те, кто делал заговоры на богатство.

Сейчас существует бесчисленное множество финансовых ритуалов с привлечением подручных средств. Ими можно добиться повышения на работе, выигрыша в лотерею, быстрых денег и возвращения долга.

Есть несколько правил, которые нужно соблюдать во время заговора:

все обряды проводятся в фазу растущей луны;

заговор нужно проводить в полном одиночестве;

ваше желание должно быть четко сформулировано;

во время проведения ритуала на деньги нельзя думать о негативе и использовать частицу «не» в тексте.

Заговор на кошелек на деньги

Image by wirestock on Freepik

Это – сильный заговор на удачу и деньги, который нужно проводить при покупке нового кошелька. Место, где будут храниться наличные, должно выглядеть презентабельно, качественно и дорого. Кошелек должен быть красного, коричневого, золотого, черного или изумрудного цвета.

После покупки кошелек нужно зарядить благоприятной энергией. Для этого положите туда одну купюру с большим номиналом. Идеально, если в серии купюры будут инициалы владельца кошелька или повторяющиеся цифры. Купюру ни в коем случае нельзя отдавать и вынимать из кошелька – она станет талисманом владельца.

В первые дни после покупки сядьте с кошельком дома и крепко сожмите его обеими руками. Стоит вслух произнести заговор о том, каким вы видите свое финансовое будущее. В ночь проведения ритуала положите кошелек под подушку и держите его в кровати до утра. После этого его можно использовать по назначению.

Заговор на деньги на растущую луну

Image by Freepik

Растущая луна имеет особое энергетическое влияние на человека. Именно в эту фазу проводятся самые сильные ритуалы на привлечение удачи, любви, здоровья и богатства. Этот ритуал работает на работу и деньги. Вечер перед восходом растущей луны необходимо провести дома, чтобы зарядиться энергией. Днем нужно усердно работать, а вечером обдумать свое финансовое желание.

Возьмите бумажку и напишите на ней сумму, которую вы хотите зарабатывать. Фраза должна быть написана в настоящем времени и четко формулировать ваше желание. Например: «На своей текущей должности я зарабатываю 100 тыс. рублей», «Меня повысили до [должность] и я зарабатываю 100 тыс. рублей», «Я зарабатываю 100 тыс. рублей в месяц и езжу в отпуск на Мальдивы», «Мой бизнес зарабатывает 3 млн рублей в год» и так далее. Важно указать источник дохода, сумму заработка за период.

Ночью положите бумажку на подоконник так, чтобы лунный свет падал на подоконник. Если погода облачная, то примерно представьте, как может светить луна. Важно не задергивать окна шторами. После того, как бумажка пролежит на подоконнике всю ночь, возьмите и сожгите ее, а пепел развейте. Важно во время всего процесса не думать негативно и никому не рассказывать о ритуале. В течение месяца ваше желание должно исполниться.

Заговор на свечу на деньги

Image by KamranAydinov on Freepik

Для проведения этого ритуала вам понадобится зеленая денежная свеча. Ее можно сделать самостоятельно из зеленого воска, а можно купить в любом магазине. Важно, чтобы свеча не была ароматической и не имела примесей – только воск и краситель.

Ритуал на богатство нужно выполнять ночью, когда солнце уже скрылось за горизонтом. Возьмите тарелку, свечу и чистый лист бумаги, положите все предметы на стол. Сядьте и подумайте о хорошем, о том, что у вас есть на руках нужная сумма, вы счастливы и можете купить себе все, что захотите. Зажгите свечу, а когда она начнет плавиться, возьмите ее в руку и воском нарисуйте сумму, которую вы хотите получить. После этого подожгите лист с воском и дайте ему сгореть до конца. Если он превратился в пепел, значит, ваше желание исполнится. Остатки воска после ритуала нужно закопать, а свечу можно использовать в дальнейшем для привлечения богатства.

Заговор на деньги в полнолуние

Image by kjpargeter on Freepik

Приворот на деньги в полнолуние можно проводить каждый месяц. Считается, что так можно привлечь большие деньги. Этот работающий обряд можно использовать в любых случаях: для повышения дохода, на быстрые деньги и для того, чтобы отдали деньги должники.

Для ритуала вам понадобятся три белые свечи и три монеты. Монеты разложите на столе треугольником так, чтобы верхушка расположилась в сторону полной луны. Далее нужно сказать фразу: «Огонек, как маячок, пусть финансы принесет». Ставьте свечи на монеты по часовой стрелке и зажигайте в обратном порядке. Свечи должны гореть, а вы в это время произнесите свое финансовое желание. Оно должно быть только одно – другие загадайте в следующем месяце. Задуйте свечи в обратном порядке и выложите на подоконник, чтобы монеты и свечи впитали в себя энергию луны. Утром свечи нужно положить в темное место так, чтобы их никто не нашел. Монеты сложите в кошелек на три месяца.

Заговор на монету

Image by Racool_studio on Freepik

Не секрет, что металл сильнее всего реагирует на магические воздействия, поэтому с монетами есть множество различных магических ритуалов. На мелочь можно даже навести порчу – вот почему нельзя подбирать монеты на улице, только купюры. Этот финансовый ритуал не требует больших усилий, но действует он благодаря энергии добра. Поэтому на протяжении работы ритуала нельзя позволять себе негативные мысли и чувства, а также говорить бранные слова.

Возьмите монету номиналом в пять рублей. Разрешается брать зарубежные деньги, если вы проживаете на территории другой страны или хотите доход в валюте. Однако будьте аккуратны – вы должны взять новую монету и быть уверены в своих возможностях. Иначе финансовый ритуал не сработает.

Возьмите монету перед выходом из дома, разотрите в ладонях и прижмите ко лбу между бровей. Считается, что так вы подготовитесь к ритуалу – монета откроет «третий глаз», который будет замечать возможные источники дохода. После этого ту же монету положите на кошелек, в котором есть деньги, и подождите 15 минут. Монету сложите в кошелек и не тратьте, для этого она должна находиться в особом отделении. В этот же момент достаньте из кошелька любую купюру, не глядя. Сумму, которую вы вытащили, необходимо пожертвовать на благотворительность. Как именно это будет, зависит только от вас. Переведите деньги на лечение, приюту, купите корм для животных или еду нуждающимся. Важно, чтобы добро исходило от сердца.

Заговор на лавровый лист

Image by Freepik

Этот заговор используют для того, чтобы водились деньги всегда. Вне зависимости от того, где и кем вы работаете. Дело в том, что лавровый лист – один из важнейших амулетов для привлечения богатства. Считается, что финансы амулет привлекает благодаря своему необычному запаху, но лавровый лист не нужно варить – его нужно поджигать и окуривать себя и дом.

Возьмите лавровый лист и подожгите его. Дымом от листа окурите себя и помещение, в котором вы живете. Важно, чтобы запах продержался несколько часов. После этого лист нужно потушить и вновь засушить. Когда он высохнет, положите его в кошелек – в отдельный карман, чтобы он не соприкасался с бумажными купюрами и не рассыпался. Лавровый лист станет талисманом для притяжения денег. Если вы заметили, что лист повредился или сломался, то ритуал нужно провести заново и обновить талисман. Делать это стоит не чаще одного раза в год. Лучше проводить ритуал со свежим лавровым листом, но если такой возможности нет, то сушеный также подойдет. Обновлять его придется значительно чаще.

Заговор на соль на деньги

Image by 8photo on Freepik

Соль обладает разными магическими свойствами, поэтому ее используют для ритуалов. Чаще всего соль используют для очищения – считается, что минерал может снять порчу и сглаз, а также способствует очищению энергии для привлечения новой. Поэтому, если у вас нет денег, это может быть связано с негативной энергией. С помощью соли эту проблему можно устранить.

Наиболее действенный ритуал для привлечения денег – мытье полов с солью. Для этого не требуется никакой особенной подготовки, достаточно использовать минерал во время следующей уборки. Однако если вы начнете проводить этот ритуал, то придется работать с ним каждую неделю. Для начала тщательно вымойте пол от следов грязи – это тоже может притягивать негативную энергию. После этого разведите соль в обычной проточной воде из расчета три столовых ложки соли на литр воды. Важно тщательно разбавить соль в воде, чтобы обряд подействовал. После этого возьмите чистую тряпку и протрите полы в квартире. Важно во время уборки приговаривать желания о скорейшем заработке: «Я получаю зарплату в 100 тыс. рублей в месяц», «Я заработала на поездку на Мальдивы», «Я закрыла ипотеку в ноябре 2024 года» и так далее.