Рождественские заговоры – Рамблер/Гороскопы

Рождество — один из самых значимых христианских праздников. Несмотря на это, с ним связано большое количество традиций, не имеющих прямого отношения к церкви.

Рождественские заговоры

Рождество — один из самых значимых христианских праздников. Несмотря на это, с ним связано большое количество традиций, не имеющих прямого отношения к церкви. С давних пор гадания, ритуалы и заговоры стали неотъемлемой частью торжества. Люди верили, что в этот день любое желание может быть услышано. С помощью обрядов они просили небеса о богатстве, благополучии, здоровье и любви.

Рождество — особое время для гаданий и заговоров

Ещё до Крещения Руси в X веке период с конца декабря до первых чисел января был особенным. В это время праздновалось зимнее солнцестояние или солнцеворот, рождение Даждьбога и борьба Солнца с богом морозов Карачуном. В начале зимы славяне славили и бога веселья Коляду, в честь которого появилось традиционное развлечение «колядки».

Все эти праздники были связаны с обрядами, помогавшими людям помянуть умерших и расположить к себе силы природы. День солнцестояния считался переломным. Наши предки полагали, что в это время борются добро и зло, из-за чего высшие силы устремляются на Землю и позволяют заглянуть в будущее.

С момента крещения князя Владимира и прихода христианства на Русь, языческие праздники были смещены. Зимой стало принято праздновать рождение Иисуса Христа. Сначала официальной датой Рождества было 25 декабря. С переходом на григорианский календарь праздник перенесли на 7 января.

Несмотря на принятие христианства, многие люди продолжали придерживаться обрядов язычества. Со временем они тесно сплелись с новыми церковными традициями, благодаря чему появились рождественские заговоры и гадания. Сейчас некоторые верят в истончающуюся границу между миром людей и духов, другие — в ангелов, спускающихся с небес в честь праздника. Независимо от этого, принято считать, что именно в ночь на 7 января различные ритуалы наиболее успешны, а загаданные желания обязательно исполняются.

Рождественские традиции

proaist.ru

Культурные особенности прошлого оставили отпечаток на современных рождественских обычаях. Празднество издавна сопровождалось красочными гуляниями, украшением елки, дарением подарков.

У наших предков было принято подготавливать жильё. Проводили генеральную уборку, избавлялись от старого и сломанного, украшали комнаты еловыми ветками. Накануне Рождества, в Сочельник, поминали усопших трапезой с кутьей.

В сам праздник собирались всей семьей, подавая к столу мясные блюда. Сейчас торжество в кругу близких и друзей — одна из самых распространённых традиций. Принято устраивать пышное застолье, звать соседей и дарить подарки. Согласно одному из обычаев, необходимо приготовить не менее 12 блюд.

Существуют и церковные традиции, среди которых — отказ от еды до первой звезды. В ночь 7 января проходит праздничное богослужение. После него все поздравляют друг друга со светлым праздником, а также прекращают сорокадневный пост.

С началом Рождества приходит пора Святок, продолжающихся до Крещения 19 января. В прошлом именно этот период считался одним из самых веселых и счастливых. С давних пор проводятся гуляния, игры и песнопения. Многие любят колядовать и в наше время. По этой традиции принято наряжаться, ходить по домам и петь песни, получая в награду сладости.

Существовали также различные запреты на этот период. Например, нельзя заниматься хозяйственными делами — шить и вязать. Кроме того, рекомендовалось отказаться от охоты. Особое внимание в Рождество люди уделяли приметам, связанным с погодой. Так считалось, что снег 7 января — хороший знак на будущий год, а тепло — предвестник холодной весны.

В Советском Союзе многие обычаи и гулянья, принятые в Рождество, были перенесены на Новый год. Сейчас самые пышные празднества так же проходят в ночь с 31 декабря на 1 января. В Рождество люди предпочитают проводить время с близкими, собственными мыслями, в покаянии и молитвах. Каждый сам определяет для себя лучший способ отметить этот особенный день.

Одной из популярных традиций остаются гадания на Святки. Считается, что именно в Рождество можно точнее всего увидеть будущее. Многие верят в мощную энергетику праздника, которую можно использовать для различных ритуалов и обрядов. К таким обычаям, имеющим особую силу, относятся и заговоры на Рождество.

Что такое заговор?

Заговор — это небольшая фраза, схожая с народной молитвой или заклинанием. Её главная цель заключается в достижении какой-то определённой цели. Эта традиция связана с верой людей в силу слова. Существовало большое количество заговоров:

лечебные;

от детского плача;

военные;

любовные и многие другие.

Заговоры на Руси появились ещё в дохристианский период. Люди верили в магию слова и в тех великих богов, к которым они обращались. Чтением магических текстов занимались знахари, колдуны, ведуны и прочие. Они взывали к божествам природы, чтобы высшие силы помогли им осуществить желаемое. Особенно часто наши предки просили помощи у Солнца, Огня, Дождя.

В основном заговоры были поэтичными и красочными. Они обязательно сопровождались обрядами, которые должны соблюдались в точности. Особое внимание уделялось месяцу, фазе Луны и времени суток. Для того чтобы текст возымел силу, было важно произносить его точно. Существовали как «белые» заговоры, защищающие от негатива, такие и «чёрные» — их читали колдуны, желавшие окружающим зла.

С принятием христианства тексты постепенно изменились. Люди стали реже упоминать духов природы и всё чаще обращались к Господу, Богородице и другим святым. В заговорах начали фигурировать не только библейские имена, но и сюжеты.

Подобные обряды и заклинания были распространены как на территории современной России, так и у других славянских народов. Заговоры могли отличаться, но в основном их объединяла одинаковая структура:

Задел — чаще всего, в этой части присутствует обращение к святому. Основная часть — человек формулирует своё желание и проводит обряд, если он предусмотрен. Закреп — сила слов закреплялась соответствующими сравнениями, например, с камнем и железом.

В современности заговоры и обряды видоизменились и стали проще. Несмотря на то, что большинство «заклинаний» утратило первоначальный вид, люди продолжают пользоваться ими в надежде на исполнение желаний. Эта традиция особенно актуальна в энергетически сильные дни, например, на Рождество или летнее солнцестояние. Сейчас многие верят, что в ночь на 7 января небеса открываются, поэтому Господь слышит все молитвы и обращения к себе. Заговоры на Рождество обладают мощной энергией, а их главная цель — изменение жизни человека к лучшему.

Как подготовиться к обряду?

ufologov.net

Новогодние и рождественские праздники считаются лучшим временем для начала нового периода в жизни и очищения. Заговоры в Святки носят особую силу, но прежде чем провести обряд, как следует подготовьтесь.

В первую очередь это требование касается собственных мыслей. Даже если вы не верите в магию, необходимо отнестись к ритуалам серьезно. Будьте искренними в своих желаниях и не бойтесь их озвучивать. Важно отпустить негатив и переживания о проблемах, отогнать от себя зависть и обиды. Нужно как можно больше сосредотачиваться на хорошем, особенно на любви к окружающим.

Даже если вы не соблюдали пост, лучше всего перед заговором на Рождество отказаться от вредной и жирной пищи. Разгрузочный день и белковая диета помогут очистить организм.

Рекомендуется подготовить и жилище. Перед самим праздником уберитесь в доме. При желании вы можете пройтись по квартире с зажжёнными церковными свечами. Это позволит избавиться от застоявшейся энергии и накопившегося негатива.

Как правило, все заговоры сопровождаются особыми ритуалами с участием различных предметов. Вам следует заранее определиться с обрядом, который вы хотите провести, и убедиться в наличии всего необходимого. Так, вам может понадобиться глиняная посуда или монетка.

Виды рождественских заговоров

В то время как гадания чаще всего помогают узнать судьбу или найти избранника, заговоры направлены на разные аспекты жизни. С их помощью вы можете просить об удаче, здоровье для близких, финансовом благополучии и многом другом.

Простейший заговор на Рождество — мысленное обращение к небесам с просьбой осуществить желание. Сделать это необходимо перед сном после праздничного застолья. Важно молиться не только о себе, но и своих близких.

Бескорыстность, доброта, внимание к окружающим — главные составляющие рождественских заговоров. В этот день можно просить только о хорошем и ни в коем случае не желать зла.

На здоровье

Чаще всего обряды на здоровье связаны с водой, так как она хорошо проводит и хранит энергию. Используемые в ритуале предметы сохраните на весь последующий год.

Перед началом проведите духовную чистку, для чего вы можете посетить церковь. Этап подготовки также включает генеральную уборку со слабым солевым раствором, так как он отлично избавляет жильё от всего плохого. Воду рекомендуется вылить за порог или во дворе, чтобы смыть негатив.

Сам ритуал проводится в Сочельник, 6 января. После захода солнца требуется выйти со стаканом воды на улицу. Встаньте лицом к входной двери и трижды повторите заговор:

«Как уходит грязь, и утекает вода, так и наши недуги уходят в никуда!». Окропите порог водой и войдите в дом, после чего ложитесь спать.

На привлечение любви

Для этого заговора на Рождество вам не потребуется особая подготовка. Праздничной ночью достаточно встать лицом к востоку, положить правую руку на сердце, а в левую взять зажжённую церковную свечку. После прочтения текста позвольте ей догореть на столе.

rambler.ru

Укрепление отношений

rambler.ru

Если вы хотите укрепить отношения с избранником или супругом, воспользуйтесь следующим рождественским заговором. Для него вам понадобится всего лишь две церковные свечи. Ритуал проводится в ночь с 6 на 7 января. Возьмите в руки свечи и согрейте их, после чего аккуратно переплетите. Действуйте осторожно, чтобы не сломать. Полученную свечу поставьте в подсвечник и зажгите. Пока она горит, 12 раз произнесите заговор, а огарок храните до следующего года, когда можно повторить обряд.

Для зачатия

rambler.ru

Существует отдельный обряд для тех, кто мечтает о пополнении в семье. В рождественскую ночь встаньте правым коленом на порог, взяв в руку заранее приготовленный стакан воды, и прочтите заговор.

После этого вам останется выпить воду. Наши предки верили, что она несёт в себе особую силу и энергию, которая и помогает женщине забеременеть.

На деньги

Лучше всего просить высшие силы не о деньгах, а об общем благосостоянии. Таким образом вы не ограничиваете Вселенную, а позволяете ей самой выбирать способ вашего обогащения.

Существует несколько заговоров для финансового благополучия, однако наиболее популярны обряды с металлическими деньгами. Для ритуала вам понадобится от трёх до пяти монет любого номинала. В том числе подойдут сувенирные экземпляры. Кроме того, нужно подготовить свечи, лист бумаги и ручку.

Обряд проводится в Сочельник, то есть 6 января, когда на небе появляется первая звезда. Лучше всего, если вы будете находиться в одиночестве. Заранее выучите текст заговора, чтобы в момент ритуала прочитать его чётко и без запинок.

rambler.ru

Запишите слова на листе бумаги, а затем сожгите его. Приготовленные монетки обваляйте в оставшемся пепле. Одновременно с этим вам нужно наизусть проговорить заговор. Монетки храните в кошельке весь будущий год. Лучше всего положить их в отдельный карман, чтобы случайно не потратить. Обряд повторяется на следующее Рождество. Для этого возьмите новые монеты, а на старые следует приобрести церковную свечку.

Привлечение удачи

Один из древних заговоров, который нередко передавался из поколения в поколения. Для него требуется простой обряд с одной свечой. После захода солнца 6 января потушите весь свет в доме и зажгите свечу. Поставьте её на окно, выходящее на восток. Когда на небе появится первая звезда, трижды прочтите заговор.

rambler.ru

После этого вам останется быстро потушить свечу и добавить слова: «Да будет так!».

Изменение судьбы

Светлая энергия Рождества — идеальный помощник в изменении судьбы. Если вы хотите, чтобы жизнь была счастливее, проведите простой обряд, для которого потребуется только листок бумаги и красная ручка.

Вечером Сочельника необходимо остаться в одиночестве и посвятить время своим мыслям. Попытайтесь успокоиться и забыть о проблемах или помедитируйте. Возьмите бумагу и на одной стороне напишите своё имя и дату рождения, а на другой — три самые главные мечты. Помните, что нельзя желать кому-либо зла. Ложитесь спать до полуночи. В эту ночь нередко снятся вещие сны, поэтому постарайтесь их запомнить.

Наутро спрячьте записку в укромное место и достаньте её только тогда, когда исполнится хотя бы одно желание. Сожгите бумажку, произнеся обычную благодарственную молитву.

На решение проблемы и для достижения цели

Если вы мечтаете о чём-то конкретном или вас давно преследует какая-то проблема, этот обряд поможет достигнуть цели. Вам потребуются:

зелёный маркер;

простая тарелка без рисунков;

святая вода;

тонкая церковная свеча.

Нарисуйте на дне тарелки круг. В 12 ночи 7 января налейте в неё святую воду. Тарелку нужно выставить за окно, вынести на балкон или, если есть возможность, на улицу. Там она простоит до утра. С восходом солнца занесите посуду в дом. Зажгите свечку, водите ею по часовой стрелке над тарелкой. В этот момент прочтите заговор три раза.

rambler.ru

После слова «Пусть» вам нужно коротко изложить свою проблему.

На похудение

Желание избавиться от лишнего веса также можно отнести к заговору на здоровье. Обряд проводится не на само Рождество, а на ближайшее к нему полнолуние. В эту ночь вам понадобится выйти на улицу. Долго смотрите на луну, а затем, повернувшись к ней спиной, произнесите текст 9 раз.

rambler.ru

Вернувшись домой, возьмите хрустальную вазу и налейте в неё воду. Киньте туда три горящие свечи и повторите заговор ещё 9 раз. После этого нужно обвязать вокруг мизинца и безымянного пальца «восьмёрку» из синей шерстяной нити. Носите её неделю, после чего сожгите и развейте оставшийся пепел. Использованную в заговоре воду вотрите в руки, ноги и живот, а также другие проблемные места.

Годовая защита

Один из популярных заговоров на Рождество направлен на защиту от всего дурного. Простой ритуал призван уберечь вас не только от влияния злых сил, но также оградить от неприятностей и негативных людей.

Обряд проводится в Сочельник. Ритуал не требует тщательной подготовки. Вечером подойдите к окну и раскройте шторы, чтобы лунный свет попадал в комнату. Сначала произнесите благодарность за всё хорошее, что было в прошедшем году, и попросите прощения за грехи. Затем читается заговор.

rambler.ru

Независимо от того, какой заговор вы решите провести, важно помнить самое главное правило. Рождество — светлый праздник, поэтому ваши мысли и желания должны быть добрыми. Не желайте никому зла, тогда высшие силы обязательно услышат ваши просьбы.