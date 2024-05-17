Древние заговоры на молодость и красоту

В древности молодые женщины сохраняли привлекательность с помощью ритуалов.

Порядок действий передавали из поколения в поколение. Многие семьи хранят старинные рецепты до сих пор. Все это – наследство от предков, которые занимались колдовством и магией.

В день рождения

Один из самых популярных заговоров на воду – в день рождения. Подготовьте новое белое полотенце и жестяной тазик с водой. Важно, чтобы вода стояла на протяжении десяти дней и никто, кроме вас, ее не трогал.

В день своего рождения встаньте рано утром лицом к востоку и умойтесь водой из тазика, после чего вытрите лицо белым полотенцем и скажите: «Как это полотенце чистое и белое, такой и будет моя кожа всю мою жизнь». После этого отложите полотенце и спрячьте в темный ящик. Обряд нужно повторять на протяжении десяти дней после дня рождения. На 11-й день воду слить, а полотенце просушить и спрятать в шкафу до следующего года.

На яйцо

Для заговора вам понадобится церковная свеча и вареное куриное яйцо. Возьмите яйцо и проведите им над свечкой так, чтобы скорлупа почернела. Во время поджигания скорлупы скажите: «Моя кожа будет гладкая, как эта скорлупа. Яйцо передаст мне молодость и красоту». После этого возьмите яйцо в руку и проведите им по лицу. Сначала проведите три раза вокруг глаз, а потом по всему лицу. Считается, что так можно избавиться от морщин и первых признаков старения.

Молодильные яблоки

Возьмите 12 румяных красных яблок и положите их по кругу. В центр поставьте стакан молока и церковную свечу. Зажгите свечу и возьмите ее в руку. Обойдите все 12 яблок по кругу три раза, приговаривая: «Как красные и румяные эти яблоки, так и я буду молодой всю свою жизнь». После этого надкусите каждое из яблок. Погасите свечу, соберите все фрукты в мешок и закопайте так, чтобы ни животное, ни человек их не нашли. Молоко нужно поделить на 12 частей и добавлять в воду для умывания каждое утро. Важно сделать так, чтобы молока не осталось на последний, 12-й день ритуала.

Читайте также: