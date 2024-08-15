Обряды со свечой на исполнение желаний

Свечи часто фигурируют в магических обрядах и ритуалах.

Считается, что у огня достаточно сильная энергетика, которая может изменить чью-то жизнь. Эзотерики уверены, что для энергетического обмена важно трансформировать свои мысли и чувства в огонь – тогда человека ждет успех и исполнение желаний.

Желания о деньгах

Для этого обряда понадобится зеленая свеча, которая символизирует деньги. Также для ритуала необходима обычная бумага и красный конверт, так как красный тоже символизирует успех в финансах. Все действия нужно выполнять в темное время суток, желательно в период растущей луны.

Сядьте за стол и зажгите свечу. Возьмите бумагу и напишите на ней нужную сумму, которую хотите зарабатывать в месяц. Писать нужно так, как будто вы уже занимаете желаемую должность и имеете конкретную зарплату. Например: «Меня повысили до руководителя отдела, и я зарабатываю 100 тысяч рублей». Вложите бумагу в красный конверт и сожмите его в руках на несколько секунд. Представьте себя на новой должности с новой зарплатой и то, как вы будете тратить полученную сумму. Затем сожгите конверт и погасите свечу. С утра пепел от конверта нужно развеять.

Желания о любви

Если вы хотите загадать желание, связанное с личной жизнью, то для этого необходимо взять розовую свечу – для зарождающихся отношений или синюю свечу – для давних отношений. В первом случае вы получите влюбленность, во втором – гармонию и взаимопонимание.

На свече нужно написать имя своего возлюбленного, зажечь ее и взять в руки. Держа свечу в руках, визуализируйте то, какими вы хотите видеть ваши отношения. Если сейчас вы редко видитесь, то представляйте, как вы можете провести время вместе. Если вы часто ругаетесь, то представьте, как в вашей паре может выглядеть полное взаимопонимание. Перебирайте в голове разные картинки и думайте о хорошем – так вы привлечете благоприятную энергию в отношения. После окончания ритуала погасите свечу и уберите в дальний ящик, чтобы никто, кроме вас, ее не видел.

Желания о счастье и об успехе

Если вы еще не определились с конкретным желанием и просто хотите, чтобы вам сопутствовали счастье и успех, то лучше выбрать желтую или оранжевую свечу. Эти цвета символизируют амбиции, поощряют движение вперед и помогают развивать творческие способности человека.

Для исполнения этого желания не нужно писать ничего конкретного – достаточно сделать медитацию со свечой. Вам нужно зажечь свечу напротив своего лица и несколько минут всматриваться в танцующее пламя. Наполняйтесь огненной энергией и почувствуйте, как внутри вас разгорается похожий огонь. После обряда свечу нужно потушить и завернуть в плотную ткань, а затем убрать в место, о котором знаете только вы.

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