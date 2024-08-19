Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Обряды, которые помогут в бизнес-делах

19 августа 2024Заговоры и обрядыМарианна Басс

Не только прибыль и выручка определяют успешность бизнеса.

Обряды, которые помогут в бизнес-делах
Фото: Image by 8photo on Freepik

Иногда хорошие компании могут похвастаться отлаженными процессами, инновационными и перспективными продуктами. Работа бизнеса зависит не только от владельца или учредителя, но также от многих других факторов, на которые не всегда можно повлиять. В таких случаях помогает магия – с помощью ритуалов решаются сложные вопросы.

Мускатный орех

Считается, что запах мускатного ореха привлекает успех в деньгах. Этот аромат ценится в Азии и ассоциируется с удачными сделками и переговорами. Для выполнения этого обряда вам понадобится сам орех и предстоящая бизнес-встреча, переговоры или подписание договора.

Возьмите мускатный орех и разрежьте его пополам, чтобы можно было добыть масло из ядра. Смажьте маслом указательный и большой палец ведущей руки, а затем пересчитайте все банкноты, которые лежат в вашем кошельке так, чтобы они оказались смазаны маслом с двух сторон. Считается, что такой обряд принесет удачу на предстоящей встрече.

Нож на рабочем месте

Принесите в офис или на производство нож – делать ритуал нужно в одиночестве на растущую луну. Сядьте посреди помещения и возьмите нож в руки, воткните его в пол, держа рукоять обеими руками. Настройтесь на позитивную энергию, представьте, что металлический предмет стал вашим проводником к удаче в бизнесе, новым клиентам и партнерам. Прокрутите нож в руках несколько минут и визуализируйте будущее вашего бизнеса.

После этого выньте нож, заверните в любую ткань и оставьте в этом помещении на три дня, а затем закопайте. Важно, чтобы на протяжении трех дней никто не прикасался к ножу для ритуала, включая человека, который делал обряд.

Соль для успеха

Этот ритуал также называют «золотой солью». Для выполнения обряда необходимо взять немного соли и встать на рассвете. С собой возьмите всю рабочую технику, а также одежду, которую вы обычно надеваете на важную встречу, включая вашу рабочую сумку, обувь и аксессуары. Выйдите на улицу или на балкон так, чтобы на вас и на вашу одежду падало солнце. Возьмите щепотку соли и «посолите» себя, приговаривая слова о том, в каком случае ваш бизнес будет считаться успешным.

Повторить действие нужно три раза, после чего собрать всю высыпанную на себя соль в мешочек и носить его в качестве амулета на удачу.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиОбряды, которые помогут в бизнес-делахФинансовый гороскоп на 19 августа 2024 годаГороскоп на 19 августа 2024 года
Заговоры и обряды
Обряды со свечой на исполнение желаний
Обряды со свечой на исполнение желаний
Заговоры и обряды
Древние заговоры на молодость и красоту
Древние заговоры на молодость и красоту
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]