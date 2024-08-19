Обряды, которые помогут в бизнес-делах

Не только прибыль и выручка определяют успешность бизнеса.

Иногда хорошие компании могут похвастаться отлаженными процессами, инновационными и перспективными продуктами. Работа бизнеса зависит не только от владельца или учредителя, но также от многих других факторов, на которые не всегда можно повлиять. В таких случаях помогает магия – с помощью ритуалов решаются сложные вопросы.

Мускатный орех

Считается, что запах мускатного ореха привлекает успех в деньгах. Этот аромат ценится в Азии и ассоциируется с удачными сделками и переговорами. Для выполнения этого обряда вам понадобится сам орех и предстоящая бизнес-встреча, переговоры или подписание договора.

Возьмите мускатный орех и разрежьте его пополам, чтобы можно было добыть масло из ядра. Смажьте маслом указательный и большой палец ведущей руки, а затем пересчитайте все банкноты, которые лежат в вашем кошельке так, чтобы они оказались смазаны маслом с двух сторон. Считается, что такой обряд принесет удачу на предстоящей встрече.

Нож на рабочем месте

Принесите в офис или на производство нож – делать ритуал нужно в одиночестве на растущую луну. Сядьте посреди помещения и возьмите нож в руки, воткните его в пол, держа рукоять обеими руками. Настройтесь на позитивную энергию, представьте, что металлический предмет стал вашим проводником к удаче в бизнесе, новым клиентам и партнерам. Прокрутите нож в руках несколько минут и визуализируйте будущее вашего бизнеса.

После этого выньте нож, заверните в любую ткань и оставьте в этом помещении на три дня, а затем закопайте. Важно, чтобы на протяжении трех дней никто не прикасался к ножу для ритуала, включая человека, который делал обряд.

Соль для успеха

Этот ритуал также называют «золотой солью». Для выполнения обряда необходимо взять немного соли и встать на рассвете. С собой возьмите всю рабочую технику, а также одежду, которую вы обычно надеваете на важную встречу, включая вашу рабочую сумку, обувь и аксессуары. Выйдите на улицу или на балкон так, чтобы на вас и на вашу одежду падало солнце. Возьмите щепотку соли и «посолите» себя, приговаривая слова о том, в каком случае ваш бизнес будет считаться успешным.

Повторить действие нужно три раза, после чего собрать всю высыпанную на себя соль в мешочек и носить его в качестве амулета на удачу.

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