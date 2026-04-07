Ритуалы на деньги в апреле: как правильно проводить

7 апреля 2026Заговоры и обрядыМарианна Басс

Апрель — особый месяц с точки зрения энергетики денег. Это период пробуждения природы, активизации жизненных процессов и перехода от зимней стагнации к росту.

Фото: freepik.com

В эзотерике считается, что именно в это время денежные потоки легче «запускаются», но при этом требуют точности, осознанности и правильного выбора момента.

Ритуалы на деньги в апреле могут быть особенно эффективны, если учитывать лунные фазы, астрологические влияния и внутреннее состояние человека.

Энергетика апреля: почему это время для привлечения денег

Апрель проходит под влиянием активных и земных энергий. Первая часть месяца часто связана с импульсом, быстрыми решениями и новыми идеями, а вторая — с закреплением результата и материальной реализацией. С точки зрения астрологии, в этот период усиливается тема ценностей, ресурсов и устойчивости. Это делает апрель идеальным временем для:

  • запуска финансовых намерений
  • привлечения новых источников дохода
  • пересмотра отношения к деньгам

Однако важно помнить: энергия месяца усиливает не только желания, но и внутренние установки. Если внутри есть страхи или ограничивающие убеждения, ритуал может их лишь усилить.

Лунные фазы: когда проводить ритуалы

Луна — ключевой ориентир для любых денежных практик. Растущая Луна считается лучшим временем для ритуалов на привлечение денег. Энергия роста помогает усиливать намерение и запускать новые финансовые потоки. Полнолуние – это пик энергии. В этот период ритуалы работают мощно, но требуют осторожности. Убывающая Луна считается временем очищения. Новолуние – точка запуска нового цикла. Именно в Новолуние важно формулировать намерение — четко, конкретно и без противоречий.

Основные правила денежных ритуалов

Чтобы ритуал действительно работал, важно соблюдать несколько принципов:

1. Четкое намерение

Фраза «хочу больше денег» не работает. Намерение должно быть конкретным: сумма, цель, срок.

2. Эмоциональное включение

Ритуал — это не механическое действие. Важно чувствовать состояние, как будто желаемое уже реализовано.

3. Чистота пространства

Перед практикой рекомендуется очистить пространство — физически и энергетически. Это может быть уборка, проветривание или использование свечей.

4. Регулярность

Один ритуал редко дает устойчивый результат. Важно повторение и закрепление.

Ритуал с монетами на растущую Луну

Возьмите несколько монет, положите их на подоконник под лунный свет и произнесите намерение. Важно делать это в тишине, четко формулировать цель и не сомневаться. Монеты после этого можно носить с собой как символ притяжения денег.

Ритуал на избавление от долгов

На убывающей Луне напишите на бумаге все финансовые обязательства, которые хотите закрыть. Затем осознайте их, поблагодарите за опыт и символически уничтожьте запись (например, разорвав). Это помогает психологически и энергетически завершить цикл.

Ритуал Новолуния

В день Новолуния запишите финансовые цели на ближайший месяц или цикл. Важно писать от первого лица, формулировать в настоящем времени и избегать отрицаний. Например: «Я получаю стабильный доход, который покрывает мои потребности и растет».

