6 пар знаков, которые будут вечно изменять друг другу

Если представители этих знаков сойдутся вместе, то их союз будет тестом на изворотливость.

Если представители этих знаков сойдутся вместе, то их союз будет тестом на изворотливость (и на прочность).

Овен и Телец

Представителей этих знаков тянет друг к другу магнитом. Но Тельца рядом с Овном ждет жестокое пробуждение: Овен не собирается хранить верность преданному и очень домашнему Тельцу. Взгляды на важность моногамии в этой паре не совпадают, и это вполне может заставить Тельца в один прекрасный момент тоже взглянуть «налево»: не в силу природных качеств, а из желания насолить партнеру.

Близнецы и Весы

Знаки, управляемые одним и тем же элементом, сильно привлекают друг друга. Кроме того, Весы часто бывают очарованы легким нравом и чувством юмора Близнецов. При этом большинству Близнецов абсолютно чужда глубокая привязанность, чего не скажешь о Весах. Им будет совсем непросто смириться с легкомыслием партнера и его отношению к измене как к обычному делу.

Козерог и Рак

Противоположности притягиваются: казалось бы, чуткий и мечтательный Рак мог бы стать идеальной парой для рационального Козерога. Но нет: Раку отношения могут очень быстро наскучить, и он с легкостью отползет в соседнюю гавань. Во многом это может быть связано с тем, кто Козерог не всегда способен удовлетворить сексуальные потребности Рака, а для Рака секс почти как воздух.

Лев и Стрелец

Мир Льва вращается вокруг него самого, и ему очень хочется постоянного внимания со стороны партнера. Что касается Стрельца, то для него важно общение: он не готов запереть себя в четырех стенках и отказаться от встреч с друзьями и выходов в свет. В общем, страсть будет, верности – нет, потому что Стрелец не способен обеспечить Льву то королевское отношение, в котором тот так нуждается.

Скорпион и Рыбы

Скорпионы и Рыбы идеально подходит друг другу в том смысле, что измены будут обоюдными. Оба партнера могут годами виртуозно лгать друг другу, заводят интрижки на стороне, и всегда выходить сухими из воды. Пожалуй, прекрасные по-своему отношения, только вот какие-то нездоровые...

Водолей и Дева

В чем-то они похожи, но при этом очень разные. Дева будет плохо справляться со спонтанностью Водолея, и это постепенно станет вызывать перманентное недовольство – причем, у обоих. В итоге оба начнут смотреть по сторонам в поисках партнера «попроще».

Материал с портала SNCmedia

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