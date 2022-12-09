5 истеричных мужчин по знаку зодиака

Кто может разозлиться и начать ссору на пустом месте?

Овен

Овны вообще всегда самые заметные, и не только благодаря своей высокой физической активности. Дело в том, что внутри у них – целый вулкан эмоций, и если вам повезет, извержение произойдет на безопасном от вас расстоянии. А если нет, берегитесь, пощады не будет. Эмоциональность Овнов бьет все рекорды, проистекает она из их неимоверной искренности. Овны ненавидят ложь и интриги, а сталкиваясь с обманом, испытывают огромную боль, которая заставляет их рушить все на своем пути. Хорошо, кстати, что такие вспышки Овнового гнева длятся недолго и быстро проходят.

Скорпион

Мужчина-Скорпион – самый мстительный и злопамятный человек на планете Земля. Да, он переплюнет даже женщину-Скорпиона, ведь у женщины, как правило, все перекрывается нежностью, она прощает (порядочно потрепав предварительно нервы, разумеется), но мужчина – нет. Он долго копит злость и обиду (в основном на мать, но это вы и так знаете), а потом совершает выброс. Достается не всем, а главному виновнику эмоциональной боли мужчины-Скорпиона. То есть виновнице, конечно.

Стрелец

Эмоциональность мужчины-Стрельца – сильная, но не такая сокрушающая, как у предыдущих экземпляров. Больше всего злости Стрелец испытывает, когда кто-то проявляет неуважение по отношению к нему, и любая мелочь трактуется как отсутствие должного почитания. Стрелец мнит себя богом, и странно, что еще не все это уяснили. Нет, спокойной жизни с таким подходом у Стрельца никогда не будет

Лев

Истеричность мужчины-Льва проявляется тогда, когда ему недостает внимания. Он специально будет вести себя вызывающе, провоцировать ссоры и выяснения отношений, только чтобы получить наконец свое топливо – ваши эмоции восхищения и искреннего интереса. Любопытно вот что: неужели мужчина-Лев не понимает, что, доведя окружающих до белого каления, они не вызывают в них позитивных чувств и любви к себе? Внимание, полученное с помощью Львиной истерики – не больше, чем пустышка, которую дают ребенку, чтобы он наконец заткнулся.

Рак

Бытует мнение, что мужчины-Раки – милые, капризные и мнительные, но те, кто видел мужчину-Рака в гневе, точно не считают их таковыми. Рак начинает истерить, как подросток, которому не позволили уйти с ночевкой на вечеринку к одноклассникам. Он начинает активно выражать несогласие с ситуацией, что выглядит весьма глупо, потому что протестует Рак чаще всего против адекватных вещей. То есть нельзя совершенно точно сказать, что может взбесить конкретного мужчину-Рака, а что он примет мирно. Это всегда риск, это всегда русская рулетка.

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