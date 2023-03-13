Им все неладно: самые сварливые женщины по знаку зодиака

У каждой женщины бывают неудачные дни, когда ей сложно справиться с наплывом негативных эмоций.

У каждой женщины бывают неудачные дни, когда ей сложно справиться с наплывом негативных эмоций.

Но у части представительниц прекрасного пола вечное недовольство и сварливость как будто в крови. Астрологи вычислили 4 самых вечно недовольных знака зодиака.

Женщина-Козерог

Умна, целеустремленна и обладает массой достоинств. Но только не в том случае, если что-то, по ее мнению, пошло не так. В такие моменты Козерог редко может сдержаться, чтобы не высказать все, что она думает. Оппонент редко бывает готов к шквалу критики, которая обрушивается на него со стороны Козерога. Поскольку даже в спокойные моменты эта женщина лучше других знает, как и что нужно делать и обожает учить этому окружающих, то в ссоре у вас не будет ни единого шанса сказать что-либо в свое оправдание. К чести женщины-Козерога заметим, что все высказываемые претензии и обвинения являются чистой правдой. Но кому от этого легче и приятнее?

Женщина-Овен

Славится не только своей энергичностью, но и несдержанностью. Ее импульсивность и напор проявляются даже в самых обычных житейских ситуациях, когда Овен старается поскорее решить что-то или получить то, что ей нужно. В семейных отношениях она практически всегда является «главой» и постоянно объясняет супругу, что и как ему нужно делать. В ситуации любого, даже мелкого, конфликта представительница этого знака часто ведет себя весьма агрессивно, сама же себя накручивая. Если вы услышите виртуозную брань в свой адрес, не сомневайтесь, это точно Овен. И, что особенно печально для окружающих, отходит и успокаивается такая женщина долго и тяжело, в процессе продолжая ругать все и вся на своем пути.

Женщина- Водолей

Внешне доброжелательная, спокойная, иногда окружающие думают, что немного «с чудинкой». Она не любит открытых конфликтов и редко проявляет агрессию, но, если Водолею покажется, что нарушают ее личные границы, она тут же встанет на их защиту. Представительницы этого знака достаточно свободолюбивы и плохо переносят, когда даже в мягкой форме им начинают рассказывать что и как делать, поэтому раздражаются от любых указаний. А уж если их начинают ревновать или что-то открыто запрещать, то «взрыв» эмоций будет обеспечен. И еще долго после произошедшего Водолей не сможет успокоиться и будет припоминать этот случай многократно с самыми нелицеприятными комментариями в адрес обидчика.

Зная особенности этих знаков зодиака, старайтесь не провоцировать их сварливость.

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