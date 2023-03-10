Самый лицемерный знак зодиака

Лицемер – человек, чьи поступки и мысли противоречат друг другу.

Это тот, кто в лицо вам говорит одно, а думает про вас совершенно другое. А уж что он может сказать о вас окружающим, можно только догадываться или с ужасом узнать впоследствии. Каких же знаков зодиака чаще всего подозревают в лицемерии?

Весы

Первыми на ум придут Весы – из-за их нестабильности и постоянной смены мнения. В жизни Весов все меняется так быстро, что окружающие просто не успевают понять, что вообще происходит. Отсюда и ощущение, что они ненадежны, обманывают, не бывают искренними в своих намерениях. Особенно такие чувства могут испытывать те, кто планировал какое-либо партнерство с Весами, а они внезапно передумали или вообще выбрали конкурента. Дело в том, что Весам свойственно анализировать несколько вариантов развития событий одновременно и они выбирают тот, который здесь и сейчас им кажется самым выгодным. Чувства окружающих при этом далеко не всегда их интересуют, как говорится – это бизнес, ничего личного.

Близнецы

По похожей причине лицемерам могут быть названы и Близнецы – из-за своей импульсивности и спонтанности. Им свойственно увлекаться и все силы вкладывать в достижение желаемого и так же резко остывать и отправляться на поиски нового, иногда прямо противоположного увлечения. Что интересно, Близнецы довольно искренне отвечают на претензии – передумали, осознали, потеряли интерес. Поэтому, чтобы избежать неприятных недоразумений, достаточно просто спросить их о том, что происходит.

Стрелец

Лицемерие часто оправдывают стремлением достигать желаемого любой ценой. И тогда подобную характеристику может получить Стрелец, ведь для него очень характерно считать, что цель оправдывает средства. Любые средства. Иногда в подобном видении происходящего к нему присоединяется Овен – тоже большой любитель сметать все физические и моральные преграды на пути к желаемому. Однако, первенство тут все-таки одержит Стрелец – он не остановится ни перед чем, и ложь, и предательство – все возможно, лишь бы победа осталась за ним.

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