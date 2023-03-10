Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыКалендарь стрижекЛунный календарьСтатьиСонникЗнаки зодиакаГаданияМужской гороскопЖенский гороскоп2023 годМоя картина дняСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСекс-гороскопКалендарь садоводаСолнечный календарьКитайский гороскопИменаКалендарь именинПриметыКалендарь приметРетроградный МеркурийМобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+

Самый лицемерный знак зодиака

10 марта 2023ЗодиакРамблер

Лицемер – человек, чьи поступки и мысли противоречат друг другу.

Самый лицемерный знак зодиака
Фото: depositphotos

Это тот, кто в лицо вам говорит одно, а думает про вас совершенно другое. А уж что он может сказать о вас окружающим, можно только догадываться или с ужасом узнать впоследствии. Каких же знаков зодиака чаще всего подозревают в лицемерии?

Весы

Первыми на ум придут Весы – из-за их нестабильности и постоянной смены мнения. В жизни Весов все меняется так быстро, что окружающие просто не успевают понять, что вообще происходит. Отсюда и ощущение, что они ненадежны, обманывают, не бывают искренними в своих намерениях. Особенно такие чувства могут испытывать те, кто планировал какое-либо партнерство с Весами, а они внезапно передумали или вообще выбрали конкурента. Дело в том, что Весам свойственно анализировать несколько вариантов развития событий одновременно и они выбирают тот, который здесь и сейчас им кажется самым выгодным. Чувства окружающих при этом далеко не всегда их интересуют, как говорится – это бизнес, ничего личного.

Близнецы

По похожей причине лицемерам могут быть названы и Близнецы – из-за своей импульсивности и спонтанности. Им свойственно увлекаться и все силы вкладывать в достижение желаемого и так же резко остывать и отправляться на поиски нового, иногда прямо противоположного увлечения. Что интересно, Близнецы довольно искренне отвечают на претензии – передумали, осознали, потеряли интерес. Поэтому, чтобы избежать неприятных недоразумений, достаточно просто спросить их о том, что происходит.

Стрелец

Лицемерие часто оправдывают стремлением достигать желаемого любой ценой. И тогда подобную характеристику может получить Стрелец, ведь для него очень характерно считать, что цель оправдывает средства. Любые средства. Иногда в подобном видении происходящего к нему присоединяется Овен – тоже большой любитель сметать все физические и моральные преграды на пути к желаемому. Однако, первенство тут все-таки одержит Стрелец – он не остановится ни перед чем, и ложь, и предательство – все возможно, лишь бы победа осталась за ним.

Читайте также:

Рамблер: последние новостиТак не стоит называть ребенка: имена с тяжелой судьбойЧто должно быть на столе для привлечения денегЛюбовный гороскоп на 10 марта 2023 года для каждого знака
Нравится 3
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Зодиак
Знаки зодиака, которые уходят сразу и насовсем
Нравится 2
Знаки зодиака, которые уходят сразу и насовсем
Зодиак
Какие женщины с годами становятся привлекательнее
Нравится 1
Какие женщины с годами становятся привлекательнее
Народные приметы
Приметы на 11 марта 2023 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 11 марта 2023 года: что нельзя делать в этот день
Предсказания
Вечная молодость и органы на 3D-принтере: футуролог рассказал, что будет с миром в 2031 году
Вечная молодость и органы на 3D-принтере: футуролог рассказал, что будет с миром в 2031 году
Нумерология
Притягивают успех: как разбогатеть, рисуя цифры на руке
Притягивают успех: как разбогатеть, рисуя цифры на руке
Нумерология
Расшифровки нумеролога: что означает 21:21 на часах
Расшифровки нумеролога: что означает 21:21 на часах
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь
18+
Имена
Так не стоит называть ребенка: имена с тяжелой судьбой
Так не стоит называть ребенка: имена с тяжелой судьбой
Гадания
Через что проходит душа умершего после смерти
Через что проходит душа умершего после смерти
Гороскопы
Африканский гороскоп: самые уязвимые места знаков зодиака
Африканский гороскоп: самые уязвимые места знаков зодиака
Психология
7 законов жизни, которые приносят счастье в дом
7 законов жизни, которые приносят счастье в дом
Гадания
Что нельзя делать на похоронах
Что нельзя делать на похоронах
[object Object][object Object]