Знаки зодиака, которые уходят сразу и насовсем

Если ваш партнер – один из этих знаков, будьте внимательны, чтобы избежать расставания.

Расставание – это неприятная штука. Как оно происходит, зависит от многих факторов, в том числе, от знака зодиака. Некоторые из них уходят сразу и безвозвратно.

Овен

Овен, влюбившись, в принципе не замечает недостатков партнера и проблем в отношениях, даже когда не обращать внимание на происходящее становится невозможно. Овен продолжает переживать, но отрицает ситуацию. Учитывая, что это крайне упертый знак, он может терпеть годами. Однако, если по какой-то причине у Овна пройдут чувства к партнеру, ситуация изменится радикально и крайне быстро. На первом этапе он не предпримет никаких действий к разрыву, а начнет игнорировать вторую половинку, всячески выказывая свое пренебрежение и разочарование в отношениях. Если партнер не сбежит добровольно, Овен, выждав некоторое время, соберет вещи и уйдет, без разговоров и не прощаясь. И будет вспоминать о прошлых отношениях с ностальгией, ни на минуту не допуская мысли об их возобновлении.

Козерог

Козерог большей частью сосредоточен на карьере, поэтому в отношениях долгое время может не замечать проблем. Учитывая, что большинство представителей знака не слишком эмоциональны, то даже недовольство может проявляться исключительно внутренним раздражением. Так может длиться годами, особенно если есть совместные интересы, дети, бизнес. Козерог будет пытаться поговорить с партнером, объяснить, чем и почему он недоволен и что бы хотел изменить. В случае, когда его не услышат, все накопившееся неудовольствие может прорваться наружу внезапно, и это будет начало конца. Когда Козерог принимает решение о разрыве, никакие мольбы и обстоятельства не заставят его изменить решение. Он уходит безвозвратно и перестает поддерживать любые контакты.

Скорпион

Скорпион обладает непростым характером, но, что касается личной жизни, ему сложно признаться даже себе, что им сделана ошибка в выборе партнера. Он обычно долго закрывает глаза на то, что его не устраивает, потом наблюдает и делает выводы, после пытается вывести на разговор, задавая наводящие вопросы. Если ситуация не меняется, Скорпион затаивается и начинает готовить пути отхода. Он отстраняется от партнера психологически, но продолжает наблюдать в надежде на изменения. Поняв, что шансов нет, собирает вещи и исчезает без объяснений. Партнеру очень повезет, если Скорпион со временем не отомстит.

Если ваш партнер – один из этих знаков, будьте внимательны, чтобы избежать расставания.

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