Что прошептал на ухо Бог каждому знаку зодиака

6 марта 2023 ЗодиакРамблер

У астрологов есть легенда, что, создавая знаки зодиака, Бог каждому из них дал свое напутствие.

Фото: depositphotos

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