Знаки, с которыми хорошо в постели, но не в отношениях

Знаки зодиака, с которыми хорошо в постели, но плохо в отношениях
Говорят, что секс держит людей. А некоторых – только он и держит.
О том, с какими знаками зодиака хорошо в постели, но плохо в отношениях, читайте в этой статье.
Лев
Скорпион
Скорпионов вообще считают Повелителями Секса, так оно и есть. Все очень драматично и на грани, так что из постели вылезать не захочется. Да Скорпион и не выпустит. Но вот за пределами койки будет много эмоций и драмы, вынести которые сможет только еще один Скорпион. Так что если вы не Скорпион – наши вам соболезнования. Скорпион, как и Лев, не отпустит, когда вы взвоете от тоски, но делать это будет очень тонко, воздействуя на вашу психику. В общем, хорошего секса! Сил вам и терпения.
Овен
Стрелец
В сексе Стрелец горяч, как и предыдущие кандидаты в секс-гиганты, а вот в отношениях проблема всегда в излишнем свободолюбии Стрельца, которое не нравится никому. Нет, поначалу это очень притягательно, а вот потом становится довольно грустно. Стрельцы настолько боятся настоящей любви, которая, как они считают, ограничит их свободу, что всем силами отстраняются. Но сексом продолжают заниматься. В общем, думайте сами, решайте сами....
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