Знаки, с которыми хорошо в постели, но не в отношениях

Говорят, что секс держит людей. А некоторых – только он и держит.

О том, с какими знаками зодиака хорошо в постели, но плохо в отношениях, читайте в этой статье.

Лев

Львы необычайно сексуальны. Они настолько себя любят, что не любить их невозможно. Они способны получить оргазм в общем-то и без участия партнера, но величественно позволяют ему поприсутствовать тоже. В отношениях Львы эгоистичны и эксцентричны, требуют слишком много внимания и уважения. А когда пытаешься расстаться, они снова соблазняют сексом. В общем, это какой-то замкнутый круг, из которого невозможно выбраться. Вырваться удастся только на редкие встречи с психотерапевтом, и молите бога, чтобы он был не Лев по знаку зодиака...

Скорпион

Скорпионов вообще считают Повелителями Секса, так оно и есть. Все очень драматично и на грани, так что из постели вылезать не захочется. Да Скорпион и не выпустит. Но вот за пределами койки будет много эмоций и драмы, вынести которые сможет только еще один Скорпион. Так что если вы не Скорпион – наши вам соболезнования. Скорпион, как и Лев, не отпустит, когда вы взвоете от тоски, но делать это будет очень тонко, воздействуя на вашу психику. В общем, хорошего секса! Сил вам и терпения.

Овен

Овны очень завоевательные, и в постели они привыкли доминировать, а это многим нравится. Проблема только в том, что они доминируют не только в сексе, а это уже нравится мало кому. Точнее, поначалу-то всем заходит, но потом ярость и ревность не оставляет живого места на партнере Овна. Поговаривают, что сам Овен тоже страдает потихоньку, но лично мы не верим.

Стрелец

В сексе Стрелец горяч, как и предыдущие кандидаты в секс-гиганты, а вот в отношениях проблема всегда в излишнем свободолюбии Стрельца, которое не нравится никому. Нет, поначалу это очень притягательно, а вот потом становится довольно грустно. Стрельцы настолько боятся настоящей любви, которая, как они считают, ограничит их свободу, что всем силами отстраняются. Но сексом продолжают заниматься. В общем, думайте сами, решайте сами....

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