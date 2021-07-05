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Самый нелепый знак зодиака

5 июля 2021ЗодиакМарианна Басс

В наше непростое время тяжело жить без чувства юмора и умения радоваться жизни.

Самый нелепый знак зодиака
Фото: depositphotos

Есть ли у человека эти качества, зависит от его жизненного опыта, способа мышления и восприятия окружающей действительности. Астрологи уверены, что то, как мы реагируем на происходящее и насколько оптимистичны, зависит от расположения звезд в момент нашего рождения. Путем различных вычислений они установили, что самым смешным и жизнерадостным знаком зодиака является Стрелец.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря). Стихия – Огонь. Планета – Юпитер. Талисман – Подкова. Цвет – оттенки бордового и красного. Этот знак является воплощением мужской силы и энергичности. Юпитер наделяет Стрельца любознательностью, ярко выраженным стремлением к свободе, непреодолимой тягой к перемене мест и оптимистичным взглядом на все происходящее. Представитель этого знака никогда не сидит на месте: он деятелен и предприимчив, открыт всему новому, легок на подъем и очень любит повеселиться. Благодаря своему легкому характеру, у Стрельца огромное количество приятелей и знакомых, с которыми он проводит время. Он любит не просто дружеские посиделки, но различные мероприятия, которые позволят развлечься и посмеяться. Стрелец постоянно генерирует идеи, которые сам же готов воплощать в жизнь. Он придумывает различные поводы, чтобы ему и окружающим было нескучно.

Очень часто Стрелец становится душой компании, которая следует за ним в развлечениях и путешествиях. Его остроумные шутки никогда не остаются без внимания, а сам Стрелец всегда пользуется неизменным успехом у противоположного пола. В кругу друзей он любит рассказывать смешные истории, часто приукрашивая события, причем делает это настолько весело и творчески, что слушатели не могут удержаться от смеха. А уж если Стрелец начинает «травить» анекдоты, все окружающие катаются по полу от хохота.

Представитель знака способен к самоиронии и легко может посмеяться над самим собой. Он также спокойно воспринимает шутки окружающих в свой адрес: Стрельца сложно обидеть, поскольку мало что он воспринимает всерьез. Благодаря своему бесконечному позитиву и чувству юмора, Стрельцу удается легко справляться с жизненными трудностями.

Если в вашем окружении есть Стрелец, заряжайтесь оптимизмом и веселитесь от души.

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