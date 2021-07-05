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Четыре самых высокомерных знака зодиака

5 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

Какие знаки будут всегда думать, что они лучше вас?

Четыре самых высокомерных знака зодиака
Фото: depositphotos

Они смотрят на нас сверху вниз, иногда пренебрежительно, иногда милостиво. Вам знакомо такое отношение к себе? Как думаете, представители каких знаков так себя ведут?

Водолей

Скорее всего, среди них будет Водолей. Этот знак всегда полон энергии, притягивает людей и вокруг него много событий и возможностей. Поэтому зачастую простые человеческие проблемы – нет денег, нет связей, предали друзья – для Водолея выглядят мелковато и непонятно. Отсюда и снисходительность, он часто пожимает плечами: «Чего расстраиваться, если вопрос можно решить за пару минут?». И что немаловажно – решает.

Овен

Также вряд ли здесь мы обойдемся без Овна. Ведь он уверен в том, что обладает исключительным правильным мнением – обо всем, что творится вокруг. Есть два мнения – мнения Овна и неправильное. Именно его Овен и доносит до окружающих с высоко поднятой головой. Слишком высоко, чтобы заметить усмешки и недоверие на лицах слушателей. Высокомерие Овна, увы, быстро разбивается о реальность жизни: он обвинит окружающих в тупости и недалекости и выберет себе новую «группу поддержки».

Дева

Девы также будут в этом клубе. Они уверены в своем интеллектуальном превосходстве над окружающими и демонстрируют эту уверенность при каждом удобном случае. В хорошем настроении – со снисходительной улыбкой, разъясняя ближним прописные истины, как учитель разъясняет нерадивым ученикам. В плохом настроении – желчно и уничижительно в духе: «Да как можно не знать таких простых вещей?». К сожалению, Девы отказываются признать, что зачастую их просто используют, обращаясь за нужной информацией и ничего не предлагая взамен.

Близнецы

Близнецы тоже любят блеснуть своей уникальностью. Им часто кажется, что весь мир не дотягивает до их великолепия, но вот мир так почему-то не думает. Это можно наблюдать по их отношениям с вышестоящими: Близнецы уверены, что они лучше и умнее всех вокруг. Бывает, что такая уверенность приводит к внезапным увольнениям и разрыву отношений – там, где можно было сохранять и развивать. Но, в отличии от других знаков, Близнец способен остановиться, задуматься и понять, что ошибается и также быстро исправить ситуацию. Если он этого захочет, разумеется.

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