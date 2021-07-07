Самый бесхребетный знак зодиака

Хорошо ли быть скромным в современном мире, вопрос неоднозначный.

Долгое время это качество считалось достоинством и ставилось в пример, но в настоящее время скромность может помешать человеку добиться успеха или устроить личную жизнь. Является ли скромность врожденной или она — результат воспитания, точно неизвестно. Но с точки зрения астрологии, она зависит от расположения звезд в момент рождения человека. Пальму первенства среди знаков pодиака по скромности держит Водолей.

Водолей (21 января – 19 февраля). Управляющая планета – Уран. Знак относится к стихии Воздуха. Талисман – ключ. Цвет – голубой. Водолей обладает деятельной натурой, как и все «воздушные» знаки. Внешне он производит впечатление экстраверта, поскольку ему важно постоянно находиться в гуще событий и быть активным, если не физически, то интеллектуально. При этом он весь словно соткан из противоречий: Водолей любит заводить новые знакомства, но при этом общается со своим окружением весьма поверхностно. По-настоящему близких людей у представителя знака крайне мало, но для них он готов сделать все возможное и невозможное, чтобы им было хорошо. Для своих близких – это добрый, чуткий и гостеприимный человек. Водолеи обладают хорошей интуицией и, благодаря ей, чувствуют людей и безошибочно определяют фальшь. При этом, из-за врожденной скромности, они редко говорят то, что думают в глаза.

К тому же Водолей очень вежлив и тактичен. Он никогда не задает бестактных вопросов и не приходит в гости без звонка. При этом, несмотря на собственную скромность, он не допускает нарушения своих личных границ и всегда дает отпор.

Водолей легко находит общий язык практически с любым собеседником, но не всегда может отстоять свою точку зрения, предпочитая промолчать из ложной скромности. Именно поэтому Водолеев редко можно встретить в продажах или на руководящих постах. Они, скорее, прекрасные учителя или психологи. Одним из основных недостатков знака является неумение доводить до конца все начатое, особенно, если для этого необходимо обратиться к кому-то за помощью. Зная за собой эту особенность, Водолею стоит заранее продумать план, настроиться и заручиться поддержкой близких: тогда есть все шансы добиться желаемой цели.

Если вы – Водолей и вы считаете, что ваша скромность вам мешает, теперь вы знаете, как обратить это качество себе на пользу.