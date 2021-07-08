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Три самых безответственных знака зодиака

8 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

На каких знаков зодиака нельзя положиться?

Три самых безответственных знака зодиака
Фото: depositphotos

Безответственный человек – настоящее наказание для родных и близких. Он всегда опаздывает, дает обещания, которые не выполняет, а в самый неожиданный момент оказывается, что на него нельзя было полагаться. Чтобы сберечь свои нервы и оградить себя от разочарований, разберемся, какие знаки зодиака отличаются этим неприятным качеством.

Близнецы

Увы, им свойственно резко загораться и так же резко терять интерес к самым разным сферам жизни. И, если этот интерес потерян, Близнецам уже сложно туда вкладываться. Им бывает неловки и стыдно и они начинают пропадать, срывать сроки, исчезать. Отсюда и рождается история про их безответственность. На самом деле им просто очень тяжело делать что-то, что перестало дарить радость и драйв. Конечно, эту ситуацию можно было бы решить разговором по душам, но Близнецы обычно сообщают о своих изменившихся пристрастиях в духе «я передумал» и тем самым порождают много негатива в свой адрес.

Рыбы

Этот знак крайне сложно говорит людям «нет», а значит, как раз и славится тем, что взваливает на себя слишком много ответственности. Так почему же они оказываются в этом списке? Именно по этой причине – погребенные под горой обещаний, данных из жалости, сочувствия или просто из неумения отказывать, они не справляются с возложенными обязательствами, начинают прокрастинировать и саботировать, а в итоге их обвиняют в том, что они не выполнили своих обещаний. Разумеется, так говорят не все, а те, на чьи желания не хватило возможностей Рыб.

Водолей

Он просто стремится жить с минимальным количеством обязательств. Для него жизнь – вечный праздник, круговорот встреч и событий, он легко может дать обещание и так же легко о нем забыть. Просто потому, что Водолея накрыло пучиной дел и возможностей, он не хотел, так просто сложилось. Он будет обещать, что выполнит договорённость в другой раз, но, к сожалению, этого другого раза можно не дождаться. Ему бы хотелось везде и все успевать, но в сутках всего 24 часа, а обещаний он может раздать на все 48.

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