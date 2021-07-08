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Самый справедливый знак зодиака

8 июля 2021ЗодиакМарианна Басс

Дата рождения определяет принадлежность человека к определенному знаку зодиака.

Самый справедливый знак зодиака
Фото: depositphotos

По мнению астрологов именно знак зодиака влияет на свойства характера и отвечает за большинство личных качеств. Стремление к справедливости присуще в той или иной степени всем людям, но по астрологическим расчетам, наиболее ярко выражено это качество у Весов.

Весы (24 сентября – 23 октября). Начертание знака говорит само за себя, оно означает стремление к балансу и справедливости. Знак принадлежит к стихии Воздуха и управляется Венерой. Талисман – книга. Цвет – вся пастельная гамма.

Представители знака тонко чувствуют баланс во всех сферах жизни. Весы прекрасные работники, но они никогда не забывают об отдыхе. Они умеют достигать поставленных целей, но движутся к ним медленно, взвешивая каждый свой шаг. Что касается человеческих отношений, то и здесь им важны гармония и справедливость. Весы не приемлют отношения без взаимности. В дружбе им также важен баланс: если им оказали услугу, они обязательно отблагодарят или сделают что-то полезное в ответ.

Это дружелюбные и приятные в общении люди, умеющие находить компромисс даже в сложной жизненной ситуации. Весы интересуются всем, что происходит вокруг и способны дать взвешенный совет, если к ним обращаются за помощью. Если ваш босс по знаку Весы, вам повезло. Он сумеет оценить ваш вклад в работу и всегда справедливо распределит как обязанности, так и премию. Стремление к справедливости проявляется у Весов в любой сфере деятельности. Они чтут законы и четко соблюдают правила сами и требуют этого же от окружающих. При этом Весы не любят конфликтов и всячески стараются уравновесить любую ситуацию так, чтобы все решить по справедливости. Они способны оценить происходящее с разных сторон и сбалансировать различные точки зрения. В любом коллективе Весы – известные миротворцы. Прежде, чем принять любое решение, Весы все тщательно обдумают и взвесят. Даже к воспитанию детей у Весов справедливый подход: у них нет любимчиков вне зависимости от того, это их собственные дети или они работают с ними в профессиональной сфере. Весы – прекрасные педагоги: они всегда корректны в общении, их сложно вывести из себя.

Если в вашем окружении есть представители знака, вы всегда можете рассчитывать на их справедливое отношение к вам.

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