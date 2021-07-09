Три самые вульгарные женщины в гороскопе

Какие дамы не умеют вести себя в обществе достойно?

Вульгарность – неумение себя гармонично и сдержанно вести. Согласитесь, не самое приятное качество. Оказывается, знак зодиака может определять, насколько оно будет проявлено у каждой женщины!

Например, у женщин-Козерогов есть не самая приятная манера – они употребляют бранные слова, иногда ведут себя слишком громко, обсуждают интимные темы – свои и других людей перед слушателями, которые к этому не готовы. Так происходит из-за того, что Козероги очень много времени проводят наедине с собой и не совсем понимают требований социума, а также считают свою точку зрения на разные вопросы единственно верной, поэтому, если дело вдруг доходит до спора и отстаивания своей позиции, они часто нарушают рамки приличия. Увы, такая манера поведения может оттолкнуть потенциальных женихов и женщина-Козерог останется в одиночестве.

И, если женщина-Козерог может задуматься над своей манерой общения и своим стилем, то женщина-Овен даже заморачиваться на эту тему не будет. Так же, как и перестанет интересоваться тем, отчего с ней не хотят общаться и перестали приглашать в компанию. Она может позволить себе высказывать свое мнение, вообще не считаясь с окружающими, а еще грубить и хамить, причем прилюдно. На работе и среди друзей за ней начинает тянуться дурная слава скандалистки и хамки. В одежде она тоже может переборщить с украшениями и яркими цветами, что только добавит ее образу вульгарности.

Неумение общаться и следующие за этим ссоры и скандалы свойственны также женщинам-Ракам. Они могут обижаться, демонстративно уходить, устраивать скандал в людном месте. Им сложно, когда внимание уделяется кому-то другому, они начинают его привлекать, в том числе совсем неподходящими способами. Дополняет картину диссонанс с одеждой – она бывает чересчур яркая и не добавляет образу женщины-Рака гармоничности. Внимательный друг и наставник может помочь, если только Рак согласиться прислушаться к советам, что может быть для нее очень сложно, ведь она очень чувствительна к критике. Поэтому ореол вульгарности тянется и за представительницами этого знака.