Самый эгоистичный знак зодиака

Какие знаки думают только о себе, любимом?
Эгоизм свойственен многим. Но тем не менее, есть люди, которые готовы подумать о ближнем и позаботиться о нем, а есть те, которым с самого начала глубоко фиолетово на всех, кроме себя, любимых. Гороскоп по этому вопросу тоже не молчит – по мнению ряда астрологов самым эгоистичным знаком зодиака можно считать Скорпионов.
Не убедились? А теперь попробуйте поспорить со Скорпионом или сказать ему, что он в чем-то несовершенен. Не пройдет и пары дней, как вы столкнетесь с тем, что он внезапно слишком занят, для общения с вами, а уж что говорить о возможности оказать какую-либо услугу. Нет, Скорпион считает, что весь остальной мир просто не дотягивает до его гениального и богатого внутреннего мира, а значит – для чего делать какие-то одолжения этим мелким и недостойным людишкам? Совершенно спокойно он пройдется по головам, ведь другие просто не смогут так достойно и правильно распорядиться заветной добычей, как он.
Что до личной жизни, то тут все выглядит еще печальнее: Скорпион влюбился, и ему не интересно, что у партнера могут быть другие дела, что он может быть несвободен. «Мне нужно» – решает этот знак и идет к цели. А когда объект завоеван, интерес к нему быстро теряется, подарки и комплименты заканчиваются, а вместо них упреки и бесконечная ревность. Ведь он старался и тратил столько сил.
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