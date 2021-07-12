Самый эгоистичный знак зодиака

Какие знаки думают только о себе, любимом?

Эгоизм свойственен многим. Но тем не менее, есть люди, которые готовы подумать о ближнем и позаботиться о нем, а есть те, которым с самого начала глубоко фиолетово на всех, кроме себя, любимых. Гороскоп по этому вопросу тоже не молчит – по мнению ряда астрологов самым эгоистичным знаком зодиака можно считать Скорпионов.

Чем же Скорпион заслужил такую славу?

Он думает о себе всегда, везде и при любых обстоятельствах, он будет делать так, как выгодно ему. Да, он не будет отказывать ближним, но ..но только если это выгодно самому Скорпиону, а точнее – его репутации. Вполне в его духе сорить деньгами на публике, а дома торговаться за каждую лишнюю копейку. Но, если Скорпион решил, что для его имиджа лучше быть добрым и щедрым – таким он и будет. Но опять же, личная выгодна превыше всего.

Не убедились? А теперь попробуйте поспорить со Скорпионом или сказать ему, что он в чем-то несовершенен. Не пройдет и пары дней, как вы столкнетесь с тем, что он внезапно слишком занят, для общения с вами, а уж что говорить о возможности оказать какую-либо услугу. Нет, Скорпион считает, что весь остальной мир просто не дотягивает до его гениального и богатого внутреннего мира, а значит – для чего делать какие-то одолжения этим мелким и недостойным людишкам? Совершенно спокойно он пройдется по головам, ведь другие просто не смогут так достойно и правильно распорядиться заветной добычей, как он.

Что до личной жизни, то тут все выглядит еще печальнее: Скорпион влюбился, и ему не интересно, что у партнера могут быть другие дела, что он может быть несвободен. «Мне нужно» – решает этот знак и идет к цели. А когда объект завоеван, интерес к нему быстро теряется, подарки и комплименты заканчиваются, а вместо них упреки и бесконечная ревность. Ведь он старался и тратил столько сил.