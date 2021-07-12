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Самые занудные мужчины в гороскопе

12 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

От каких знаков женщины бегут без оглядки?

Самые занудные мужчины в гороскопе
Фото: depositphotos

Вряд ли кто-то мечтает о партнере, который постоянно «капает на мозг» и доводит своим занудством. Звезды нам говорят, что зануду можно вычислить по его гороскопу.

Дева

Во-первых, это Девы. Этот знак славится своим консерватизмом, педантичностью, перфекционизмом и стремлением всем и каждому доказывать свою исключительно верную точку зрения на мироустройство. Не все рады их слушать, близкие страдают и пробуют отключиться, но не тут-то было. Дева не будет ходить и доставать всех, но она может обидится и тогда предстоит предпринять кучу усилий, чтобы помириться. Если вы крайне чувствительны к критике – мужчина-Дева точно не ваш вариант, он просто выведет вас из себя своим занудством и или вы сбежите, или сами выставите его за дверь.

Овен

Овны тоже крайне занудны. Они как заезженная пластинка будут повторять одно и то же – в основном, про себя, любимых. Они способны часами распинаться о том, какие они замечательные, как весь мир их не понимает, какие гениальные у них идеи, как важно слушать их и только их Испытание не для слабонервных, не так ли?

Скорпион

Мужчина –Скорпион склонен зацикливаться на своих неудачах и рассказывать о них часами. А так же днями, неделями, годами. Неприятные события не теряют актуальности, даже если с тех пор утекло много воды и все успело поменяться в обратную сторону. Поймав «жертву», мужчина- Скорпион тут же присядет ей на уши и начнет говорить о том, сколько всего ему пришлось в этой жизни перетерпеть. Если вы – оптимистка и любите решать проблемы, а не рассуждать о них – бегите. Здесь вам будет крайне сложно найти гармоничные отношения.

Козерог

И, конечно же, в этом списке никуда без Козерога. Он способен крайне долго и скрупулезно говорить обо всем на свете, возвращаться к событиям вековой давности, требовать согласия со своей точкой зрения, и не просто «угу», а развернутого ответа. А еще он очень любит порассуждать о несправедливости мира в целом.

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