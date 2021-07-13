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Самый лживый знак зодиака

13 июля 2021ЗодиакДиана Сабитова

Жить рядом с лжецом – то еще испытание. Вряд ли кто-то захочет добровольно себя на это обрекать.

Самый лживый знак зодиака
Фото: depositphotos

Звезды говорят нам о том, что у некоторых знаков есть предрасположенность к вранью, но особенно среди них выделяется один – и это Близнецы.

Почему они это делают? Ложь для Близнецов – это вид искусства, они могут врать ради того, чтобы просто утвердить свою власть над собеседником, умение манипулировать информацией. Ложь позволяет и красочную историю рассказать, и выставить себя в лучшем свете, да и просто поиграть чужую роль – Близнецы прекрасные актеры, они даже могут сами поверить в то, что говорят. Если их начать разоблачать, они просто пожмут плечами: «Ну бывает, ну преувеличил». Но это не гарантирует ни мук совести, ни раскаяния, ни изменения поведения. Близнецам кажется, что если один раз прокатило, то можно еще раз попробовать.

Другая причина лжи представителей этого знака зодиака – защита. В детстве они лгут и изворачиваются, чтобы избежать наказания, а во взрослом возрасте уже не могут себя переделать и при малейшей опасности начинают на автомате врать и сочинять. По этой причине вы будете крайне удивлены тому, насколько мир несправедливо к этому знаку. Они как будто бы все время попадают в ситуации, когда их подставляют, обманывают, нарушают договоренности. Но это на первый взгляд – как только вы приглядитесь поближе, начнете узнавать подробности, вы обнаружите совершенно другую картину, в которой Близнец не выполняя обещания, не соблюдал правила, вел себя вызывающе и искренне не понимает, почему получил такую реакцию от людей в ответ. «Я не виноват, я тут ни при чем» – ложь, в которую они сами искреннее верят.
Также Близнецам свойственно резко менять свою точку зрения, «перегорать» по отношению к ситуациям и к людям. На самом деле, здесь Близнец честен – он просто сообщает о том, что его настроение поменялось, но выглядит это так, будто в прошлом он нагло врал.
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