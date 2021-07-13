Самый лживый знак зодиака

Жить рядом с лжецом – то еще испытание. Вряд ли кто-то захочет добровольно себя на это обрекать.
Звезды говорят нам о том, что у некоторых знаков есть предрасположенность к вранью, но особенно среди них выделяется один – и это Близнецы.
Почему они это делают? Ложь для Близнецов – это вид искусства, они могут врать ради того, чтобы просто утвердить свою власть над собеседником, умение манипулировать информацией. Ложь позволяет и красочную историю рассказать, и выставить себя в лучшем свете, да и просто поиграть чужую роль – Близнецы прекрасные актеры, они даже могут сами поверить в то, что говорят. Если их начать разоблачать, они просто пожмут плечами: «Ну бывает, ну преувеличил». Но это не гарантирует ни мук совести, ни раскаяния, ни изменения поведения. Близнецам кажется, что если один раз прокатило, то можно еще раз попробовать.
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