Четыре самых бессердечных знака зодиака

Представители определенных знаков зодиака испытывают трудности с искренними чувствами, поэтому им сложнее построить романтические или семейные отношения.

Об этом рассказала таролог и биоэнергетик Александра Харрис.

По утверждению эксперта, Раки не способны испытывать чувства в принципе: они слишком эгоистичны. Вместе с тем рожденные под данным знаком проявляют заботу к окружающим.

Водолеи непостоянны и зачастую находятся в поиске. Хотя они могут быть чувствительны по отношению к своему партнеру, этого может оказаться недостаточно.

Козероги способны любить только работу, при необходимости делать выбор они пожертвуют отношениями.

Близнецы, по утверждению Харрис, — это эгоисты со своенравным характером, поэтому любые отношения быстро им надоедают. Из представителей такого знака получаются отличные друзья, но не партнеры.