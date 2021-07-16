Четыре самых бессердечных знака зодиака

Представители определенных знаков зодиака испытывают трудности с искренними чувствами, поэтому им сложнее построить романтические или семейные отношения.
Об этом рассказала таролог и биоэнергетик Александра Харрис.
По утверждению эксперта, Раки не способны испытывать чувства в принципе: они слишком эгоистичны. Вместе с тем рожденные под данным знаком проявляют заботу к окружающим.
Водолеи непостоянны и зачастую находятся в поиске. Хотя они могут быть чувствительны по отношению к своему партнеру, этого может оказаться недостаточно.
Козероги способны любить только работу, при необходимости делать выбор они пожертвуют отношениями.
Близнецы, по утверждению Харрис, — это эгоисты со своенравным характером, поэтому любые отношения быстро им надоедают. Из представителей такого знака получаются отличные друзья, но не партнеры.
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