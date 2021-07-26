Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Альфонсы по знаку зодиака

26 июля 2021ЗодиакСлово и Дело

Парапсихолог Оксана Лукина составила необычный астрологический прогноз. В нем специалист рассказывает о знаках зодиака, среди которых чаще всего встречаются альфонсы.

Альфонсы по знаку зодиака
Фото: depositphotos

Овен

В первую очередь специалист советует внимательнее наблюдать за Овнами - среди представителей данного знака зодиака часто встречаются альфонсы. Они любят приключения, которые очень часто превращаются в игры с чужими чувствами. Мужчины-Овны способны подарить женщине самое яркое любовное приключение в жизни, но в ответ они могут потребовать материального вознаграждения.

Телец

Существует распространенное мнение, что Телец - ленивый знак зодиака. Но это лишь миф. Представители данного знака зодиака беспокоятся о собственном комфорте. Им нравится быть окруженными роскошью. И нередко ради достижения этой цели Телец садится на шею женщине.

Близнецы

Близнецы отличаются хитростью. Представители данного знака зодиака в любой ситуации найдут альтернативный источник дохода. И даже если Близнец не будет ожидать от девушки финансовой поддержки - он найдет как получить выгоду.

Скорпион

Скорпион благодаря своей харизме способен запудрить мозги любой девушке. Представитель данного знака зодиака не постесняется принять дорогой презент от богатой женщины. А еще без стеснения воспользуется ее статусом и положением в обществе.

Рыбы

Рыбы - романтичные и мечтательные натуры, которые не созданы для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому среди представителей данного знака зодиака часто встречаются альфонсы. Мужчина этого знака будет до последнего обещать своей возлюбленной достать с неба звезду, осыпать комплиментами, но главное - не терять бдительность.

Слово и Дело: последние новостиЭкс-нардеп Украины не исключил сценария силового освобождения ДонбассаДепутат Госдумы предложил указывать национальность в паспортахАктриса Зинаида Пасютина умерла в возрасте 73 лет
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
26 июля 2021Rambler
Дата рождения

16-17 лунные сутки. Эмоции вскружат голову. Сегодня будет сложно контролировать себя и не ввязываться в опасные истории. Благодарим за это соединение...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
27 июля 2021Rambler

17-18 лунные сутки. Не стоит лезть из кожи вон, чтобы успеть все и сразу. Отпускаем ситуации, ловим дзен и двигаемся в комфортном для нас темпе. Луна...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гадания
Онлайн-гадание на кофейной гуще — крепкие и бодрящие предсказания
Нравится 21
Как вести себя на кладбище, чтобы не обидеть покойников
Под какими знаками рождаются «гулящие» женщины
Приметы на 27 июля: что нельзя делать в этот день
ПП-рецепты, которые подойдут вам по знаку зодиака
Знаки зодиака, которые меняют партнеров как перчатки
Альфонсы по знаку зодиака
Обладатели каких имен смогут разбогатеть в 2021 году
Что о человеке говорит цвет его глаз
Учимся экономить — финансовый гороскоп на 26 июля-1 августа
Курс на мелочи — любовный гороскоп на 26 июля-1 августа
Амбиции требуют большего – гороскоп на 26 июля-1 августа
Отстаиваем свои интересы — финансовый гороскоп на 26 июля
Добавляем роману таинственности — любовный гороскоп на 26 июля
Берем паузу — гороскоп на 26 июля
Из чего делают действенные обереги для привлечения денег
Гороскоп на месяц
Гороскоп на 2021 год
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
26 июля - 1 августа 2021Astro7

Венера всю неделю находится в знаке Девы. Это значит, что к личным отношениям нужно подходить с холодной головой. Полезно обращать внимание на мелочи,...

Читать продолжение
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Лунный календарь на сегодня
16 лунный день25 июля 22:04 — 26 июля 22:2017 лунный день26 июля 22:20 — 27 июля 22:32

Символ дня – умеренность, ярко перекликающийся с XIV Арканом карт Таро «Умеренность», призывающим нас сохранять спокойствие, чистоту помыслов,...

Читать продолжение