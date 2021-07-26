Альфонсы по знаку зодиака

Парапсихолог Оксана Лукина составила необычный астрологический прогноз. В нем специалист рассказывает о знаках зодиака, среди которых чаще всего встречаются альфонсы.

В первую очередь специалист советует внимательнее наблюдать за Овнами - среди представителей данного знака зодиака часто встречаются альфонсы. Они любят приключения, которые очень часто превращаются в игры с чужими чувствами. Мужчины-Овны способны подарить женщине самое яркое любовное приключение в жизни, но в ответ они могут потребовать материального вознаграждения.

Существует распространенное мнение, что Телец - ленивый знак зодиака. Но это лишь миф. Представители данного знака зодиака беспокоятся о собственном комфорте. Им нравится быть окруженными роскошью. И нередко ради достижения этой цели Телец садится на шею женщине.

Близнецы отличаются хитростью. Представители данного знака зодиака в любой ситуации найдут альтернативный источник дохода. И даже если Близнец не будет ожидать от девушки финансовой поддержки - он найдет как получить выгоду.

Скорпион благодаря своей харизме способен запудрить мозги любой девушке. Представитель данного знака зодиака не постесняется принять дорогой презент от богатой женщины. А еще без стеснения воспользуется ее статусом и положением в обществе.

Рыбы - романтичные и мечтательные натуры, которые не созданы для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому среди представителей данного знака зодиака часто встречаются альфонсы. Мужчина этого знака будет до последнего обещать своей возлюбленной достать с неба звезду, осыпать комплиментами, но главное - не терять бдительность.