Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Названы пять знаков зодиака, которых охотно берут в жены

6 августа 2021ЗодиакУника Новости

Астрологи составили рейтинг из пяти знаков зодиака, представительниц которых мужчины чаще всего выбирают в качестве спутниц жизни.

Названы пять знаков зодиака, которых охотно берут в жены

Секрет успеха у каждого из этих знаков, как утверждается, свой, но в каждом из этих случаев мужчину удается очаровать.

Телец

Успешнее всего «притягивают» мужчин женщины-Тельцы. Им это удается при помощи уверенности в себе или, во всяком случае, способности эту уверенность изобразить, а также мощной энергетики.

Рак

Женщины-Раки отличаются нежностью, теплотой и добротой, что позволяет им создать комфорт и уют в доме. Стремление оставаться в окружении такой заботы подталкивает мужчин делать этим женщинам предложение.

Дева

Девам найти спутника помогает готовность брать эту задачу в собственные руки. Они могут сделать предложение сами, а также взять на себя организацию свадьбы, а их партнеру остается только согласиться.

Весы

Мужчинам, которые ищут в женщинах оригинальность и кокетство, нравятся женщины-Весы. Как утверждается, женятся на них быстрее всего.

Рыбы

Также в рейтинг попали Рыбы, рядом с которыми партнерам удается почувствовать себя настоящими мужчинами. Такие женщины способны дарить лучшие эмоции и чувства.

С точки зрения науки, далекие звезды не оказывают влияния на характер людей, а месяц рождения может повлиять на судьбу разве что с точки зрения разной доступности тех или иных витаминов в различные сезоны. Немалую роль в том, что деление на знаки зодиака остается популярным, играет феномен под названием «предвзятость подтверждения». В данном случае он позволяет при желании в описании «типичного» представителя знака зодиака узнать себя или кого-либо из окружающих, обращая внимание на черты сходства и игнорируя отличия.

Уника Новости: последние новостиВОЗ: человечество вступило в «период опасности» из-за коронавирусаНазваны пять знаков зодиака, которых охотно берут в женыВ Минске объяснили нашествие нелегалов на Литву: они же туристы
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Зодиак
Ева Грин и другие горячие женщины-Раки, которые волнуют мужчин любого возраста
Зодиак
Влюбилась в Тельца: как понять, будешь ли ты счастлива с ним