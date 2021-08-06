Названы пять знаков зодиака, которых охотно берут в жены

Астрологи составили рейтинг из пяти знаков зодиака, представительниц которых мужчины чаще всего выбирают в качестве спутниц жизни.

Секрет успеха у каждого из этих знаков, как утверждается, свой, но в каждом из этих случаев мужчину удается очаровать.

Успешнее всего «притягивают» мужчин женщины-Тельцы. Им это удается при помощи уверенности в себе или, во всяком случае, способности эту уверенность изобразить, а также мощной энергетики.

Женщины-Раки отличаются нежностью, теплотой и добротой, что позволяет им создать комфорт и уют в доме. Стремление оставаться в окружении такой заботы подталкивает мужчин делать этим женщинам предложение.

Девам найти спутника помогает готовность брать эту задачу в собственные руки. Они могут сделать предложение сами, а также взять на себя организацию свадьбы, а их партнеру остается только согласиться.

Мужчинам, которые ищут в женщинах оригинальность и кокетство, нравятся женщины-Весы. Как утверждается, женятся на них быстрее всего.

Также в рейтинг попали Рыбы, рядом с которыми партнерам удается почувствовать себя настоящими мужчинами. Такие женщины способны дарить лучшие эмоции и чувства.

С точки зрения науки, далекие звезды не оказывают влияния на характер людей, а месяц рождения может повлиять на судьбу разве что с точки зрения разной доступности тех или иных витаминов в различные сезоны. Немалую роль в том, что деление на знаки зодиака остается популярным, играет феномен под названием «предвзятость подтверждения». В данном случае он позволяет при желании в описании «типичного» представителя знака зодиака узнать себя или кого-либо из окружающих, обращая внимание на черты сходства и игнорируя отличия.