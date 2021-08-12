Задирают нос выше всех: три самых гордых знака зодиака

Рассказываем, какие знаки зодиака никогда не уронят достоинство.

Гордость – это чувство самоуважения и собственного достоинства. Она не только мотивирует на достижение своих серьезных жизненных целей, но и позволяет радоваться успехам других людей. Гордость, в отличие от гордыни, не допускает неуважения к чужим ценностям, высокомерия и возвышения себя за счет окружающих. Все люди обладают гордостью, но сила этого чувства, по словам астрологов, зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек. К самым гордым они отнесли 3 знака.

Лев – самый гордый знак. Он не может и дня прожить без внимания к собственной персоне. Лев искренне считает, что он сам и все, что он делает, достойно восхищения. Для представителя знака крайне важен статус и репутация в глазах окружающих: поддерживая собственную важность, Лев может не соглашаться на определенную работу или общение с некоторыми людьми, чтобы не уронить свое достоинство. Иногда гордость Льва перерастает в гордыню, но это никак не заставляет его умерить свой пыл. В трудных жизненных ситуациях такая непомерная гордость часто помогает Льву сохранить лицо или пережить поражение.

Скорпион от рождения обладает гордым характером, который часто провоцирует его на бескомпромиссность. Скорпион крайне требователен к себе и к другим: иногда даже незначительный промах может привести к ухудшению отношений с ним. А уж что касается обмана или сомнения в его компетентности, то гордость не позволит представителю знака простить даже близкого человека. Для Скорпиона, как и для Льва, важно, как его воспринимают окружающие, поэтому он всеми силами будет поддерживать свой статус и никогда не покажет свои слабые стороны на людях. Возможно, излишняя гордость мешает Скорпиону жить легко, но он так привык и не собирается ничего менять.

Козерога гордость заставляет внешне быть сдержанным и даже немного жестким: так ему легче отстранится от окружающих. За гордым и иногда немного высокомерным видом скрывается страх осуждения. Но именно он и заставляет Козерога постоянно работать над собой, двигаться вперед и достигать поставленных целей. Ведь только тогда можно позволить себе гордиться своими достижениями в полной мере. А еще Козерог всегда гордится победами своих детей: он делает все возможное, чтобы они стали успешными людьми.

Будьте гордыми, но не становитесь гордецами.