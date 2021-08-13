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Астрологи назвали болезни, которым чаще всего подвержены разные знаки

13 августа 2021ЗодиакВечерняя Москва

Представители каждого знака зодиака подвержены разным заболеваниям. Это зависит от особенностей организма.

Астрологи назвали болезни, которым чаще всего подвержены разные знаки
Фото: oblgazeta

Астрологи составили специальный гороскоп, по которому можно предопределить появление и развитие той или иной болезни.

Овен

Овнам, несмотря на крепкое здоровье, которым славится этот знак, специалисты посоветовали тщательнее наблюдать за работой сердца и питанием.

Телец

Тельцы, по мнению астрологов, должны избегать употребления холодных напитков, сильного мороза и табакокурения, так как у них особый риск воспаления горла и дыхательных путей.

Близнецы

У Близнецов, в свою очередь, часто наблюдается нехватка полезных микроэлементов в организме, из-за чего возникает депрессивное состояние и апатия, отметили специалисты.

Рак

Ракам они порекомендовали сократить потребление вредной пищи, из-за чего представители этого знака зодиака часто сталкиваются с проблемой лишнего веса и неправильного обмена веществ.

Лев

Львам астрологи порекомендовали уменьшить количество потребляемых мясных, молочных, сладких и мучных продуктов. Из-за проблем с суставами представители этого знака также подвержены стремительному набору веса, сообщило издание 5-tv.ru.

Дева

Девы, вопреки тому, что здоровье у них обычно хорошее, должны тщательнее следить за позвоночником и питанием.

Весы

Заболевания спины также часто встречаются и у Весов. Астрологи порекомендовали представителям этого знака зодиака заниматься спортом и увеличить потребление рыбы, что снизит риск заболевания радикулитом и сколиозом.

Скорпион

Скорпионы не подвержены серьезным заболеваниям. Однако специалисты посоветовали им чаще проверять здоровье на наличие венерических и кожных недугов.

Стрелец

Стрельцам эксперты дали совет чаще заниматься спортом и укреплять иммунитет, а также реже обращаться к народной медицине.

Козерог

Козерогам в юном возрасте астрологи посоветовали внимательнее следить за состоянием здоровья. При этом в зрелости многие заболевания, по их мнению, исчезнут.

Водолей

Водолеи пристально следят за своим оргазмом, а потому болеют редко. Однако специалисты порекомендовали им есть больше зеленых фруктов и овощей.

Рыбы

Представители Рыб наиболее сильно подвержены психическим заболеваниям. Им астрологи посоветовали чаще заниматься физической активностью и исключить из рациона вредные продукты.

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