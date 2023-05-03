Победители по жизни: четыре знака зодиака, которым все завидуют

Кому-то вечно везет, а кто-то должен все время страдать и терпеть всевозможные неприятности.

Думаю, многие обращали внимание на таких счастливчиков, у которых все отлично. Под какой же звездой им было суждено родиться?

Водолей

Водолеи всегда в кругу поклонников и друзей, вечно на позитиве и все им нипочем. Кажется, что с ними вообще ничего плохого случиться не может, ну а если вдруг и произойдет беда, то счастливый случай или кто-то из близких обязательно их выручит. Кажется, что все им в руки идет само – и счастье, и признание, и успех. Жаль, мало кто понимает, какую высокую цену этот знак платит за свои достижения и в каком вечном напряжении пребывает – ведь статусу надо соответствовать.

Овен

Овен слишком много рассказывает о том, какой он уникальный и неповторимый победитель. Не важно, что он где-то преувеличивает, а где-то недоговаривает, о своих неудачах вряд ли кто-то будет говорить вслух. Важно, что слушатели ему верят и да, откровенно завидуют. А еще если мы вспомним, что Овен не слишком церемонится с людьми, то очень скоро может обнаружиться, что зависть людей – черная.

Дева

Девы слишком уж идеальны и их успех кажется людям чем-то ненормальным – ведь мало кто сможет быть столь организованным и столько сил уделять выбранному делу, будь то работа или домашний уют. Поэтому вокруг них собираются злопыхатели, которые начинают судить их внешность, способы заработка и стиль жизни. Слишком много времени Девы тратят на то, чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих, а людям кажется, что они что-то скрывают и недоговаривают, ведь слишком уж все им легко дается.

Близнецы

Близнецы со своей способностью выходить победителями из самых ужасных ситуаций так же получают свою долю людской ненависти, сообщает Командир . Ведь им все так легко дается, с них как с гуся вода, вообще не переживают и не расстраиваются, что бы ни случилось! Все дело в том, что Близнецы держат маску «а нам все нипочем» и кроме восхищения получают негатив за слишком поверхностное и беззаботное отношение к жизни.

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