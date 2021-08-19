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Названы три самых бесчувственных знака зодиака

19 августа 2021ЗодиакУника Новости

Астрологи назвали трех представителей зодиакального круга, которых чаще всего называют людьми с холодным сердцем.

Названы три самых бесчувственных знака зодиака
Фото: Кадр из фильма "Сияние"

Весы

В начале общения люди, которые появились на свет под этим знаком, производят впечатление отзывчивых людей. Они, как правило, внимательно выслушивают собеседника, однако, как выясняется позже, делают это только из вежливости. Кому-то помогать и глубоко вникать в чужие проблемы Весы не будут.

Телец

Люди, которые родились под этим созвездием, лишены сентиментальности. Чтобы Телец пришел на помощь, его нужно знать на протяжении долгого времени. А если представитель этого знака все же придет, то помогать он будет без излишнего энтузиазма. Слушать откровения окружающих ему не по душе, более того – он не уважает слабых.

Козерог

Козерог — самый бесчувственный знак зодиака. Он не сильно сопереживает тем, кто оказался в беде по своей вине, а также не любит участвовать в разных благотворительных акциях. Однако жесткость его позиции объясняется тем, что Козерог всего добивается сам, прося о помощи других людей только в крайних случаях.

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