Самые душные женщины по знаку зодиака

От каких дам стоит держаться подальше?

Токсичные и душные люди – те, кто своим негативным эмоциональным состоянием заражает окружающих: намерено провоцирует их на негативные эмоции, манипулирует, всячески энергетически «ест». И токсичными могут быть как мужчины, так и женщины. Давайте разберемся, дамам какого знака зодиака свойственно такое поведение?

Скорпион

Женщины-Скорпионы. Они весьма хитры, их заход будет через разговоры об общих проблемах и том, как несправедлив мир. Когда они убедятся в том, что жертва расслабилась – они нанесут свой скорпионий укус. Это будет что-то вроде «таким как ты уж тем более надо бояться», «не хотела тебя расстраивать, но по дружбе скажу, что тебя давно хотят уволить» и тому подобное. Ощущение будет, как будто вас ужалили реальным ядом – вплоть до физической боли. Исцеление здесь вот такое – потребовать доказательств, кто, почему и зачем сказал. Легкое замешательство или отсутствие ответов выдаст коварные намерения Скорпионши.

Близнецы

Женщина-Близнец способна просто «задавить» своими негативными эмоциями – ярко, громко, настойчиво будет она доносить до всех идею о том, что кругом враги и всех ждет долгая мучительная смерть. А если с ней не соглашаться, она легко сделает врагом вас – своим личным. Не побрезгует даже неприятными пожеланиями в спину, из серии «все плохое у тебя впереди». Защититься можно простым, но действенным способом – услышав подобное, уверенно произнести: «От таких пожеланий я отказываюсь».

Дева

Женщина-Дева способна деморализовать любого своими бесконечными критическими замечаниями и обесцениванием. Для нее вы всегда «молодец, но тебе еще стоит поработать» с последующим списком правок на 200 страниц. Мало кто выдерживает такого отношения к себе спокойно, у людей возникает ощущение собственной неполноценности, вырастает злость и появляется тревога – за себя и свое будущее. Защита-ответ: «Как жаль, что я не могу советовать твоим высоким требованиям. Желаю найти того, кто тебе подойдет». Это отрезвит Деву и на время выключит ее критика.

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