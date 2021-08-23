Доведут до белого каления: знаки зодиака, у которых занудство в крови

Есть люди, с которыми всегда легко и непринужденно, а есть, наоборот, те, кто заражает окружающих скукой и способен довести до белого каления своим занудством.

Есть люди, с которыми всегда легко и непринужденно, а есть, наоборот, те, кто заражает окружающих скукой и способен довести до белого каления своим занудством. И вот какие знаки самые душные в гороскопе.

Скорее всего, вы про нее подумали в первую очередь: кто хотя бы раз имел опыт долгосрочного взаимодействия с Девой, знают, что своим перфекционизмом, дотошностью и желанием докопаться до сути они могут вывести из себя самого спокойного человека. Если Деве что-то не нравится, она будет долго и планомерно рассказывать о том, как нужно исправить, напоминать о ситуации, даже когда другие о ней давно забыли и вообще давно переключились на более веселые и интересные темы.

Еще один зануда – Козерог. Если ему что-то приспичило или, не дай боже, он чем-то увлекся, он не успокоится, пока все окружающие не будут в курсе его увлечений, его несчастий, его насущных проблем. Долго и упорно (да-да, с тем самым козерьжьим упорством, за которое мы его любим) он будет идти к цели, бубнить о несправедливости, искать решения и новые и новые уши, которые будут готовы его выслушать, сообщает wday. Пройдут года и десятилетия, а он все равно будет вспоминать о том, что не сложилось. А уж если у Козерога плохое настроение – ничто его не расшевелит. Будет сидеть в углу как сыч и еще портить настроение окружающим.

Рыбы, казалось бы, как они оказались в этом списке? Все просто – разозлите или разочаруйте Рыбу, и вы быстро устанете от бесконечных разговоров о том, как человек мог с ними так поступить, как такое вообще возможно и куда катится мир. При этом крайне сложно переключить Рыб на что-то другое, они теперь везде будут видеть несправедливость и сообщать о ней окружающим. Попробуйте их отвлечь чем-то легким – столкнетесь с каменным взглядом и недоумением: как можно о веселом, когда в мире столько всего ужасного и плохого? Придется помогать им исправлять ситуацию, или же оставить их до более спокойных времен, которые не факт, что теперь в их жизни наступят.