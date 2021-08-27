О чем мечтают мужчины разных знаков в постели

Чего ждут от женщины в постели рожденные под разными созвездиями партнеры.

Каждый знак Зодиака наделяет своего представителя определенным нравом и предпочтениями, в том числе и в сексе. Астрологи 5-TV рассказали о том, чего хочется разным мужчинам в постели.

Любит страсть и эксперименты, с радостью пробует что-то новое. Представителей этого знака не смутить и не напугать сценами из эротического кино, потому что секс для них — неотъемлемая часть жизни.

Несмотря на репутацию домоседа, этот знак считается одним из самых сексуально раскованных. В интимной близости Телец приветствует незаурядность и готов воплощать самые смелые сексуальные фантазии партнерши. Основная потребность Тельца — свобода и возможность делать все так, как ему хочется.

Такой мужчина легкомысленно относится к интимным связям, оставаясь при этом отличным любовником. Не вкладывая в секс эмоциональной нагрузки, он ждет того же от женщины. Для него важнее всего, чтобы близость не подразумевала никаких обязательств.

Чуткий любовник, который ставит целью секса удовлетворить женщину. Раку важно, чтобы половой акт был эмоциональным и проходил с человеком, с которым имеется твердая чувственная связь.

Один из самых требовательных в интимной жизни знаков. Это искушенный в сексе партнер, которого не устраивает стандартный набор постельных радостей. Он хочет, чтобы его вторая половинка все время к чему-то стремилась и развивалась, была роскошной и послушной.

Этот мужчина в постели может быть довольно привередлив и не стесняться высказывать женщине замечания. Главная сексуальная потребность Девы — чтобы все произошло идеально. Однако это «идеально» по его субъективному представлению.

Один из самых нуждающихся в сексе знаков. Хорошо разбирается в постельных изысках и стремится проявлять себя в любовных ласках. Ему важно удивлять партнершу своими навыками и получать комплименты. Но главное для такого мужчины — полное понимание партнера.

Представитель этого знака — самый раскованный в сексе. Охотно пробует новое, в том числе самое экстремальное, не видит в этом ничего страшного и ждет того же от партнерши. Ему важно наличие настоящих чувств и отсутствие сексуальных ограничений.

Еще один любитель экспериментов и новизны в сексе. Отличный любовник и стремится доказать это многим женщинам. Зачастую это желание и стремление к разнообразию толкает его на измены. В сексе Стрелец больше всего ценит свободу.

Ответственный любовник, который воспринимает секс как боевое задание. Стремится все делать на высшем уровне и постоянно совершенствоваться. Аналогичного стремления все сделать идеально Козерог ждет и от женщины.

Легко заманивает в постель, но предпочитает, чтобы дама держалась более стойко и сохраняла загадочность. Предпочитают разнообразие и изобретательность, а главное — искренность в интимных вопросах. Ему важно, чтобы партнерша не таила от него сексуальных фантазий.

Мужчина-Рыбы бережно относится к половой жизни, не стремится ее обсуждать и раскрывать тайн. Секс без чувств для него обесценивается. Ему нужна взаимная симпатия и сохранение интимной сферы как священного таинства.