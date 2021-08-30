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Кто из мужчин по знаку зодиака самый красивый

30 августа 2021ЗодиакWMJ.ru

Астрологи выделили 4 представителей зодиакального круга, которые обладают обаятельной внешностью.

Кто из мужчин по знаку зодиака самый красивый
Фото: dw

Мужчины, рожденные под определенными созвездиями, обладают яркой и привлекательной внешностью. Астрологи говорят, что красота Тельцов, Близнецов, Стрельцов и Рыб не оставляет равнодушными никого вокруг.

Телец

«Пятый канал» поделился, что мужчины-Тельцы, которым покровительствует планета Венера, воплощение природной красоты. Более того, среди представителей этого знака много любителей заниматься спортом, поэтому они всегда выглядят идеально и молодо даже в пожилом возрасте.

Близнецы

Близнецы — везунчики с рождения. Природа наградила их обаятельной внешностью, которую они всегда стремятся усовершенствовать. Представители этого знака Зодиака умело скрывают свои недостатки. Они легко идут на эксперименты и могут кардинально сменить имидж в любой момент.

Стрелец

Мужская планета Юпитер покровительствует Стрельцам и дарит им соответствующую «мужественную» внешность. Представители этого знака обожают отутюженные костюмы и дорогой парфюм, которые делают из них настоящих джентльменов.

Рыбы

У мужчин-Рыб не бывает отбоя от поклонниц. Причина этого — не только идеальные, пропорциональные черты лица, но и живая мимика и харизма. К красоте этого знака добавляются и прекрасные манеры.

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