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Названы знаки мальчиков, из которых вырастут самые харизматичные мужчины

31 августа 2021ЗодиакВечерняя Москва

Некоторых мальчиков с самого рождения природа наградила мощной позитивной энергетикой и харизмой.

Названы знаки мальчиков, из которых вырастут самые харизматичные мужчины
Фото: klike

Глядя на этих обаятельных малышей, становится понятно, что в будущем будет разбито много женских сердец. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут влюбить в себя с первого взгляда.

Рак

Раки с самого детства начинают демонстрировать окружающим свои таланты. Они преуспевают во всем. Это очень общительные, эмоциональные, чувственные и артистичные мальчики. Даже если они не являются обладателями пышной шевелюры и голубых глаз — девчонок к ним будет тянуть, как магнитом. Все дело во внутренней харизме Раков, которая всегда рвется наружу.

Весы

Весы обладают волшебной улыбкой, которая может увлечь за собой полчища девчонок. Они располагают людей своей скромностью, добротой и отличным чувством юмора, которым могут оперировать с раннего детства. Весы каким-то неведомым образом могут притягивать к себе окружающих. Всем хочется проводить с этими мальчиками как можно больше времени.

Лев

Львы завоевывают женское внимание с самого раннего возраста. Главное оружие, которое помогает им покорять сердца, — их взгляд. Он у представителей этого знака нежный и притягательный. Львы еще в детстве легко находят общий язык с окружающими. Все дело в том, что они уверенны в себе и обладают позитивным мышлением. Еще одно их достоинство — умение достигать поставленных целей, не обращая внимания на препятствия, передает Пятый канал.

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