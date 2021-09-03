Названы три знака зодиака, которые выручат в трудной ситуации даже врага

Астролог Людмила Булгакова перечислила знаки зодиака, которые, по ее версии, с наибольшей вероятностью придут на помощь, если таковая будет необходима.

Как мотивация, так и методы этих знаков отличаются, но на каждого из них можно рассчитывать.

Первыми в списке оказались Раки, как никто способные понять эмоции окружающих, войти в их положение и проникнуться сочувствием. Бывает, что лучшим, что они могут предоставить, оказывается моральная поддержка, но зачастую нужна оказывается именно она. К тому же, если возможность помочь кому-то делом существует, представители этого знака зодиака охотно предпринимают все, что в их силах.

Вторыми названы Водолеи, которые любят помогать другим сразу по двум причинам. Во-первых, они считают, что приходить друг другу на помощь — почетная обязанность каждого, даже если для этого следует отодвинуть на второй план собственные интересы. Второй источник мотивации можно назвать несколько более эгоцентричным — возможность придти кому-то на помощь иногда тешит самолюбие представителей этого знака.

Также Булгакова, на которую ссылается tsn.ua, включила в список Козерогов — по ее версии, «суровость» этих знаков зодиака не мешает, а даже помогает помогать окружающим, не отвлекаясь на причитания, а прагматично предлагая решения и помогая их воплощать.