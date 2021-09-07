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Замуж по расчету: названы самые коварные женщины по знаку зодиака

7 сентября 2021ЗодиакВечерняя Москва

Некоторые женщины готовы променять настоящую любовь на роскошную жизнь.

Названы самые коварные женщины по знаку зодиака
Фото: Кадр из фильма "Патрик Мелроуз"

Астрологи перечислили знаки зодиака женщин, которые предпочитают выходить замуж по расчету.

Телец

Женщины-Тельцы долгое время могут жить в бедности, поэтому они внимательно присматриваются к состоятельным мужчинам. Если у Тельцов появится богатый возлюбленный, они без сомнения пойдут с ним к алтарю.

Близнецы

Женщины-Близнецы всегда мечтали встретить в своей жизни богатого принца. Если такой мужчина появится в окружении, представительницы данного знака зодиака бросят своих партнеров, забудут про родственников и легкомысленно пойдут за богатым ухажером.

Скорпион

Женщины-Скорпионы родились в роскоши, поэтому не представляют свою жизнь без богатства. Такой знак зодиака не сможет долго состоять в отношениях с бедным мужчиной. Скорпионы упадут в объятия к состоятельным «принцам», как только появится такая возможность.

Водолей

Женщины-Водолеи предпочитают встречаться с мужчинами, которые могут позволить себе роскошную недвижимость. Жить в «однушке» на краю города такие женщины будут не готовы. Они хотят от партнеров только денег, поэтому могут простить недостатки в характере, пишет Пятый канал.

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