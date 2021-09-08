Пять знаков зодиака, к которым любовь приходит после 30 лет

Какие знаки зодиака ждут свою любовь до зрелого возраста?

Стандартная схема, к которой мы привыкли, гласит, что надо выйти замуж пораньше и завести семью. Но не всем нравится играть по правилам, многие встречают своего человека позже, чем «полагается». О том, какие знаки зодиака находят любовь после 30-ти, читайте в этой статье.

Козерог – это победитель в марафоне на звание самого независимого. Или независимой. Но такая безэмоциональность как раз признак сильнейшей ранимости и чувствительности, и до тридцати лет Козероги стремятся нарастить броню, чтобы потом наконец позволить себе открыться кому-то, не рискуя быть убиты на беспощадном любовном поле. После того, как все друзья и дети маминых подруг уже вышли замуж и развелись, Козерог, наконец, встречает свою судьбу. И поскольку уже у обоих хватает и мозгов, и денег на счету (чтобы чувствовать себя в безопасности), они неспешно начинают создавать самые приятные, зрелые и романтичные отношения, которые скорее всего продлятся до конца жизни (а Козероги, кстати, долгожители!)

Тельцы могли бы встретить любовь всей жизни гораздо раньше, чем когда им будет уже за тридцать, если бы почаще выходили из дома. Но им и в постельке неплохо. Поэтому пока они еще юны, скорее всего, будут стесняться или лениться, но до настоящей страсти дело может и не дойти, но вот в расцвет собственной зрелости Тельцы наконец понимают, что надо быть чуть более активными. И это работает!

Водолеям эта любовь вообще не нужна в очень молодом возрасте: во-первых, они не хотят никому принадлежать, а во-вторых, их интересует все, что угодно, кроме людей. Да и физическая любовь им не очень интересна, так что шансов встретить партнера до тридцати – почти ноль. Зато после тридцати Водолеи наконец начинают ощущать, что человеку нужен не космос, человеку нужен человек. И встречают своего!

Стрельцы ненавидят быть связанными с кем-то или с чем-то. Поэтому бытует мнение, что ждать предложения руки и сердца от Стрельца можно всю жизнь. И действительно, до тридцати лет Стрелец наслаждается своей свободой и не спешит встретить ту самую любовь всей жизни, а вот после он словно просыпается и понимает, что можно быть свободным и в любви. И непременно такую любовь встречает.

Овны слывут самыми яркими и страстными, и каждая любовь, которая случается до тридцати, – настоящая и последняя. Но на самом деле та самая настоящая любовь приходит к Овнам после тридцати, когда они уже наполовину затухли. Настоящая любовь Овна – спокойная, крепкая и долгая (не то, что до тридцати).