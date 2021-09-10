Как воспитать ребенка-Овна, чтобы не погасить его огонь

Овен – непростой знак и воспитывать его стоит соответствующе.

Овен – это настоящий вулкан. А маленький Овен – это настоящий вулканчик. Пока еще совсем крошка, но уже задает жару! О том, как воспитывать маленького Овна, читайте в этой статье.

Побольше активности

Овен – это настоящий сгусток энергии, и чем больше возможностей эту энергию использовать, тем спокойнее Овен. И все вокруг. Пусть ваш ребенок побольше гуляет, бегает, прыгает, можно отдать его в спортивную секцию. Сжигая физический пыл, крошка-Овен не только становится спокойнее и умиротвореннее, но и тренирует свои навыки. Кто знает, может, вы растите чемпиона?

И творчества

Овен – первый знак в зодиакальном круге, именно Овен содержит ту первоначальную искру, из которой разгорается пламя. Творчество – особенно рисование – позволит ярко выразить те способности, эмоции, живое видение чего-то нового, которое бушует внутри вашего ребенка. Опять же, помимо эмоциональной разрядки (и своей, и ребенка), вы получите, вполне вероятно, будущего артиста.

Нестрогий, но режим

Энергия Овна – стихийная, так что без распорядка дня не обойтись. Но следите, чтобы не быть слишком строгими с маленьким Овном: он не потерпит жестких правил. Сделайте так, чтобы режим помогал вашему яркому и активному ребенку правильно расходовать энергию и силы и полноценно отдыхать. И запомните: если Овен не хочет делать что-то прямо сейчас, лучше его не заставлять!

Учим быть вежливым

Вежливость и умение общаться – то, что особенно понадобится Овну уже в детстве. Дети (да и взрослые) этого огненного знака часто слишком нетерпеливы и напористы, они слишком хорошо ощущают собственные желания и потребности, но не думают о чужих. И чтобы окружающие не были настроены воинственно, необходимо учить детей-Овнов тому, как не нарушать чужие границы, в том числе и психологические.

Для мам девочек

Не пытайтесь сделать из своей дочки тихую и послушную девочку – не получится! А если и получится, то на истинной, живой, взрывной природе ребенка будет поставлен жирный крест, и ни к чему хорошему это не приведет. Уважайте огонь вашей дочурки, любите ее, и в будущем она вырастет прекрасной девушкой с отличной самооценкой и верой в собственные силы!