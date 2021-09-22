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Три знака зодиака, которых алкоголь может довести до беды

22 сентября 2021ЗодиакДиана Сабитова

Астролог рассказала, каким знакам зодиака опасно пить алкоголь.

Три знака зодиака, которых алкоголь может довести до беды
Фото: Кадр из фильма "Левиафан"

Наверное, многие обращали внимание на такой феномен: кто-то может годами пить алкоголь только по праздникам и его не тянет на застолья и посиделки, а кто-то после одной бутылки пива с друзьями становится зависимым. Кто-то пьянеет мгновенно, впадает в звериные, неадекватные состояния, а другой, наоборот, держит лицо. Попробуем разобраться, как знак зодиака может повлиять на способность противостоять влиянию спиртных напитков и каким знакам нужно быть особенно осторожными в этом вопросе.

Телец

Тельцы легко теряют связь с трезвостью, но им так не кажется, поэтому в состоянии алкогольного опьянения они могут совершить поступки, о которых им будет потом очень стыдно вспоминать. Разбитые стаканы, перевернутые столы, видеозаписи, которыми охотно делятся потом друзья – это все про Тельцов. Можно еще и под горячую тельцовую руку попасть – поэтому лучше от такой компании во время застолья воздержаться. И не стоит верить Тельцу, когда он говорит: «я как стеклышко, я контролирую ситуацию», сообщает DailyHoro.ru.

Водолей

Водолеи легко впадают в зависимость. Они не чувствуют меры, не понимают, когда опьянели, зато быстро подсаживаются на иглу веселых приключений, которые сопутствуют чрезмерному потреблению. В их компании надо быть готовым к любым приключениям или же уметь утихомирить Водолея и не пустить его на очередные подвиги. Пьяный Водолей – это личность, которая не знакома его друзьям и близким, он не понимает слов и увещеваний, а на утро не помнит ничего.

Рыбы

Рыбы слишком эмоциональны, поэтому их состояние во время употребления спиртного будет легко меняться – от дружбы навсегда до пьяных слез и выяснений отношений. Наутро они вполне могут ни о чем не помнить и узнать о происходящем от друзей. И им будет стыдно, а их собутыльникам не особо приятно – совместный вечер точно не будет томным, а закончится или скандалом, или, в лучшем случае, тяжелым сном.

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