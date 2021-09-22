Три знака зодиака, которых алкоголь может довести до беды

Астролог рассказала, каким знакам зодиака опасно пить алкоголь.

Наверное, многие обращали внимание на такой феномен: кто-то может годами пить алкоголь только по праздникам и его не тянет на застолья и посиделки, а кто-то после одной бутылки пива с друзьями становится зависимым. Кто-то пьянеет мгновенно, впадает в звериные, неадекватные состояния, а другой, наоборот, держит лицо. Попробуем разобраться, как знак зодиака может повлиять на способность противостоять влиянию спиртных напитков и каким знакам нужно быть особенно осторожными в этом вопросе.

Тельцы легко теряют связь с трезвостью, но им так не кажется, поэтому в состоянии алкогольного опьянения они могут совершить поступки, о которых им будет потом очень стыдно вспоминать. Разбитые стаканы, перевернутые столы, видеозаписи, которыми охотно делятся потом друзья – это все про Тельцов. Можно еще и под горячую тельцовую руку попасть – поэтому лучше от такой компании во время застолья воздержаться. И не стоит верить Тельцу, когда он говорит: «я как стеклышко, я контролирую ситуацию», сообщает DailyHoro.ru.

Водолеи легко впадают в зависимость. Они не чувствуют меры, не понимают, когда опьянели, зато быстро подсаживаются на иглу веселых приключений, которые сопутствуют чрезмерному потреблению. В их компании надо быть готовым к любым приключениям или же уметь утихомирить Водолея и не пустить его на очередные подвиги. Пьяный Водолей – это личность, которая не знакома его друзьям и близким, он не понимает слов и увещеваний, а на утро не помнит ничего.

Рыбы слишком эмоциональны, поэтому их состояние во время употребления спиртного будет легко меняться – от дружбы навсегда до пьяных слез и выяснений отношений. Наутро они вполне могут ни о чем не помнить и узнать о происходящем от друзей. И им будет стыдно, а их собутыльникам не особо приятно – совместный вечер точно не будет томным, а закончится или скандалом, или, в лучшем случае, тяжелым сном.