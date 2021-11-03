Кто может за секунду отразить любой сглаз и порчу

Некоторым знакам зодиака не страшны никакие магические недуги.

Порча и сглаз – самое страшное из энергетических атак на человека. Однако, не все уязвимы перед ней: о самых сильных знаках зодиака, которым не страшны магические сглазы, читайте в этом материале.

Грозная и сильная планета Сатурн, которая защищает Козерога, позволяет ему отразить любую энергетическую атаку. Козероги холодны и проницательны, они сразу видят, если кто-то относится к ним плохо или просто завидует. Между собой и предполагаемым обидчиком Козероги возводят эмоциональную стену, которая делает их буквально неуязвимыми. Многие упрекают Козерогов в надменности и высокомерии – но часто это просто способ оградить себя от ненужных глаз и чужих эмоций.

Скорпионы сами кого угодно сглазят: их мстительность и эмоциональность не знает границ. Поэтому как только кто-то направляет на них волну порчи, они отражают ее так, что эта волна накрывает обидчика в троекратном размере. Скорпионы любят справедливость, особенно по отношению к себе – и когда кто-то недобр к ним, Скорпионы источают праведный гнев!

Овны сильные и быстрые, они способны защитить себя своей мощной энергетикой, как щитом. Кто на них нападет – тому не поздоровится. Овен не склонен к интригам и мелочным разборкам, поэтому первый не лезет, но обидчиков устраняет сразу же. Это вам не Скорпион, который еще может сделать вид, что не понял, кто на него нападает (чтобы потом нанести удар совершенно внезапно) – Овен бьет наотмашь. Тот, кто насылает сглаз, просто получает в глаз. Ну, метафорически.

Защита Стрельца – его неизменный оптимизм. Даже если наслать на него тысячу порч и проклятий, они, скорее всего, просто отлетят, не достигнув цели. Стрелец пышет здоровьем и эмоциональной силой, так что если кто-то его не любит – это не Стрельца проблемы. Обидчику придется несладко: все, что он напрочил Стрельцу, вернется ему же, словно бумеранг.

Девы очень хитрые и интуитивные. Может показаться, что они мало что понимают в эмоциях и их так просто напугать, но нет. Они чувствуют, если кто-то настроен по отношению к ним негативно и просто не пускают человека в свое психологическое поле (тут они похожи с Козерогами), так что никакая порча просто не способна пробиться. Девы лишены наивности, так что вряд ли станут жертвами обмана, гипноза и сглаза: они и сами никому зла не желают, и на себя чужое зло не берут.