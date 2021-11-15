Какое счастливое число у каждого знака зодиака

У каждого из нас есть числа, которые оберегают и дают новые возможности.

Наверное, многие слышали о том, какую помощь и силу могут дать в жизни каждому правильно подобранные числа. Ведь они окружают нас повсюду – это и номера наших квартир и машин, документов, дат

Если обратиться к зодиаку, то мы можем предложить те числа, которые будут благоволить каждому знаку и приносить ему помощь и уверенность!

Овен – число 4. Эта цифра даст стабильность, опору, поддержку и защиту вышестоящего лица, а так же поможет развить эти качества.

Телец – число 5. Это число дарует мудрость, духовность, понимание сути ситуации, умение видеть причинно-следственные связи и вести за собой людей.

Близнецы – число 6. Помощь в сложном жизненном выборе и сохранении стабильности и покоя, даже когда приходится чем-то жертвовать во имя достижения цели.

Рак – число 7. Дает смелость и отвагу, силу и умение следовать своему пути. Семерка поможет дойти до выбранной цели и почувствовать себя победителем.

Лев – число 8. Восьмерка поможет оставаться «на коне» в любых, даже самых непредсказуемых обстоятельствах, сохранять лицо и успешно их разрешать.

Дева – число 9. Эта цифра подарит радость самопознания и духовного совершенствования, даст возможность быть счастливым даже без партнеров, поможет в восстановлении сил.

Весы – число 11. Это число защитит от махинаций, «темных дел», манипуляций. Так же оно гарантирует помощь закона и выход из любых, даже самых сложных ситуаций.

Скорпион – число 13. Эта цифра поможет выйти «сухим из воды» в самых сложных и опасных обстоятельствах, приобрести новые навыки, завершить старое и начать новое.

Стрелец – число 14. Поможет быть гибким и ловким, измениться под влиянием обстоятельств, мягко и уверенно дойти до своей цели.

Козерог – число 15. Это число подарит покровителей и партнеров, которые будут помогать в реализации задуманного.

Водолей – число 17. Эта цифра добавит гармонии, стабильности и постоянства, защитит от непредсказуемости.