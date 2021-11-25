Какие знаки могут обвести вокруг пальца любого

Рассказываем, о самых таинственных и неуловимых знаках зодиака.

Сегодня речь пойдет о двух самых-самых тихонях всего зодиака, о двух знаках, которые окутаны пеленой тайны и туманом Догадались уже о ком? Это представители Водной стихии – Скорпион и Рыбы. Почему в эту компанию не попал Рак? Вы поймете, прочитав статью.

Итак, стихия Воды сама по себе в астрологии связана со всем невидимым, неявным, тайным. Ведь поверхность моря или озера может быть абсолютно спокойной, а внутри – кипит жизнь и смерть. Так и представители водной стихии умеют очень хорошо скрывать то, что у них внутри. Однако, Рак – все же гораздо более открыт и эмоционален, потому что управляет этим знаком Луна – ночное светило. Луна слишком быстрая и переменчивая, она меняет настроение и фокус внимания слишком часто, чтобы это осталось незамеченным. Из-за этих лунных качеств Раки с трудом скрывают свои эмоции, хотя и были бы рады.

Другое дело – Скорпион, которым управляет самая медленная планета Солнечной системы – Плутон. Скорпионы очень устойчивы в своих настроениях, желаниях и порывах, они годами могут «пережевывать» одну и ту же эмоцию или застревать в одном чувстве. Но именно эта эмоциональная неповоротливость дает им возможность скрывать свой внутренний мир от посторонних глаз. К тому же, Плутон – бог подземного царства, и наделяет Скорпионов способностью «зрить в корень», видеть и чувствовать настоящие (как бы скрытые «под землей» – под социальной маской или наигранностью) мотивы и чувства людей. И при этом умело скрывать свои собственные. Поэтому среди Скорпионов много следователей, детективов, ученых, психологов.

Ну а что же Рыбы? Они – мастера перевоплощений и маскировки. Управляет Рыбами Нептун – планета актерства, иллюзий и обманов. Рыбы где угодно могут остаться незамеченными, если захотят. Могут притвориться кем угодно, и сыграть любую роль. Например, войдут в полную аудиторию во время лекции, и никто не сможет вспомнить, в какой момент это произошло. Или, к примеру, вчера их видели в одном образе, а сегодня, когда они пришли в другом – никто не может их узнать. И, в связи с этим, Рыбок полно в профессиях, связанных с иллюзиями – актерство, писательство, музыка, фотография. Немало их и в профессиях, которые подразумевают элемент тайны, нелегальщины или закулисных интриг: разведка, политика, эзотерика, полулегальные бизнесы.

Вот такие они – загадки Водной стихии.