Самые верные женщины по знаку зодиака

Верность – очень редкое качество, особенно в современном мире.

Разнообразие сейчас ценится больше стабильности и преданности, поэтому найти верного партнера – задачка со звездочкой. О том, какие женщины по знаку зодиака – самые верные, читайте в этой статье.

Верность Девы – следствие ее моральных принципов. Будучи земным знаком, Дева испытывает физическую тягу к противоположному полу чаще, чем это было бы позволительно законом морали, однако она терпеливо сдерживает импульсы и остается верной своему избраннику. Дева необычайно чистоплотна – в вопросах отношений в том числе. Она не допустит неверности ни со своей стороны, ни в отношении себя. Можно только пожалеть того, кто рискнул изменить Деве: она обладает удивительной чуйкой на предательство. Изменник будет сразу же распознан и обезврежен. И вот насколько Девы верные, настолько же и мстительные – так что будьте осторожнее. А лучше используйте пояс верности – на всякий пожарный.

Раки очень семейные. И именно их любовь к родному очагу, их привязанность к мужу является основанием их верности. Это именно те женщины, которые выходят раз и навсегда замуж, не разводятся и хранят верность всю жизнь. Им и подумать страшно, что все рассыпется, что брак даст трещину, поэтому они берегут себя от искушения изменить. Но надо сказать, что будучи крайне эмоционально переменчивым знаком, женщины-Раки влюбляются регулярно, и иногда тайно любят кого-то на стороне на протяжении долгого времени. Ничего лишнего себе не позволяют, остаются верными женами, но нежность часто адресуется не мужу. Что ж, это рейтинг не самых любящих, а самых верных – и тут женщины-Раки показывают класс.

Женщина-Козерог – это оплот надежности и верности. Но верна она не потому что страшно любит своего избранника (хотя и такое случается, чего уж там), а потому что она не хочет ничего менять, ее и так все устраивает. Если есть крепкие отношения, налаженный быт и эмоциональная стабильность в паре, ей и в голову не придет изменять. К отношениям и браку женщина-Козерог относится как к успешному рабочему проекту, а то, что работает, не надо трогать. Кстати, измену в отношении себя женщина-Козерог воспринимает без лишних эмоций, но уходит раз и навсегда.