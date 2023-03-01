Самые страстные пары в гороскопе

То, каким будет союз, зачастую определяют знаки зодиака партнеров.

Одни пары могут быть более чувственными, другие – более дружескими, а некоторые созвездия образуют действительно страстную связь между партнерами. О последних в материале и пойдет речь.

Телец и Весы

С каждым днем эти представители зодиакального круга раскрывают друг в друге все больше сексуальной энергии. Телец и Весы постоянно пробуют новое, экспериментируют. Эти пары зачастую образуют крепкий союз, поскольку у них практически никогда не пропадает интерес и влечение.

Овен и Скорпион

Эти пары словно инь и ян – полные противоположности, которые при этом отлично дополняют друг друга. У союза Овна и Скорпиона полное взаимопонимание граничит с частыми ссорами, но от этого страсти в них меньше не становится.

Стрелец и Водолей

Такому союзу определенно никогда не станет скучно. Они всегда знают, как привнести в серые будни красок и, конечно же, страсти. За счет того, что Водолей – воздушный знак, а Стрелец – огненный, партнерам удается усиливать пламенные эмоции в отношениях.

Лев и Близнецы

Страстных Львов можно назвать отличным партнером для эмоциональных Близнецов. С каждым днем они будут удивлять друг друга все больше и больше. Пока первые предлагают попробовать что-то новое, вторые, не дослушав до конца, уже соглашаются.

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