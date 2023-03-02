Как Меркурий в Рыбах испортит жизнь каждого знака зодиака

2 марта Меркурий вошел в знак Рыб, где останется до 19 марта.

В это время усилится роль воображения, интуиции и настроения. Идеализм, зависимость решений от субъективных ощущений делают транзит Меркурия сложным периодом для рационалистов.

В это время лучше не торопиться с началом больших проектов, не брать бездумно финансовые обязательства и кредиты. На личностном уровне транзит по водному знаку подчеркивает внутреннюю неопределенность, зависимость от окружения, внушаемость.

В этот период общение и взаимопонимание зависят от способности слышать и воспринимать немного более того, что выражено словами.

Активизируются разного рода авантюристы, проповедники и альтруисты. Последние могут преуспеть в социальных программах помощи. Стремление заняться благотворительностью и сострадательность – важное качество этого знака.

Негативное влияние Меркурия в Рыбах может привести в вашу жизнь людей, желающих жить за чужой счет, лень и безответственность помешают работе. Недомолвки и недосказанность негативно повлияют на сферу отношений, если партнеры не будут бережны к тонкой настройке друг на друга. В некоторых случаях обет молчания может спасти любовь.

В целом, это период, когда слова лишь искажают смысл, но поэтический и художественный дар проснется практически в каждом.

Знакам стихии огня потребуется сила воли для преодоления уклончивости и двусмысленности в общении. Овен преуспеет в тех делах, которые требуют конфиденциальности. Стрелец займется разрешением идеологических споров в рамках семьи. А Лев будет удачлив в финансовой сфере, если не будет брать на себя кредитные обязательства.

Земные знаки получат возможность обойти препятствия на пути подъема по карьерной лестнице за счет ошибок конкурентов. Телец не должен поддаваться настрою окружающих, но может преуспеть при помощи друзей. Деве понадобится уделить больше внимания партнерским отношениям, исключив подозрительность и критичность. Козерог может смело вернуться к изучению иностранных языков методом погружения в культурную среду, короткие путешествия и общение с ровесниками принесет чувство обновления.

Рак будет впечатлен своими духовными поисками; путешествия и общение с представителями других культур принесут вдохновение. Скорпион получит возможность творческой реализации и самовыражения. Но эти водные знаки рискуют оказаться в интеллектуальном и чувственном застое, если не будут работать головой. Рыбы получат дополнительный бонус перед зодиаком, поскольку они будут понимать происходящее лучше остальных знаков зодиака. Рыбам важно не попасть в плохую компанию и не заниматься самоуничижением прилюдно.

Знаки стихии воздуха лучше других могут приспособиться к нечеткости информации и даже преуспеть в коммерции и повысить доход. Близнецы должны преодолеть неуверенность и больше доверять своей интуиции. Самочувствие Весов будет напрямую зависеть от настроения, Весы будут стремиться делать добрые дела для окружающих. Водолей сможет с толком использовать средства своего партнера для выгодной торговой операции и преуспеть в этом. Воздушные знаки должны быть сдержаны в речи и особенно тщательно проверять информацию, чтобы избежать ущерба.

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