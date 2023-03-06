Какие знаки зодиака встретят любовь в марте

Любовь – то, о чем мечтает каждый.

Любовь непредсказуема и порой несправедлива: часто она живет там, где, казалось бы, не существует ни малейшего условия для ее обитания. А тех, кому она так нужна, любовь просто обходит стороной О том, каким знакам зодиака повезет в этом месяце встретить свою любовь, читайте в этой статье.

Козерог

Именно в этом марте Козероги смогут наконец сбросить свои доспехи, которые обеспечивают им неуязвимость, но и не позволяют Козерогам ощутить тепло и нежность. Все поменяется, ведь на горизонте появится кто-то, кто сумеет завоевать доверие Козерогов и любовь ворвется в их жизнь! Главное – не торопиться рассказывать о любви всем друзьям и знакомым: счастье (особенно Козерожье) любит тишину

Лев

Март станет месяцем, когда Львы ощутят себя максимально желанными и привлекательными. Жизнь заиграет новыми красками, будет больше поводов для выхода в свет, а там и новая вторая половинка появится! Звезды обещают Львам потрясающее начало весны: романтичное, яркое, возбуждающее – Львы сами себе будут завидовать. По поводу предмета обожаний известно одно: ваш партнер не такой эмоциональный, как вы, но оно и к лучшему.

Весы

Весы сумеют найти покой и умиротворение в начале весны, а вслед за долгожданной душевной гармонией придет и новая любовь. Неожиданно, но так вовремя. Новые отношения станут для Весов отдушиной: наконец-то пришло время теплых душевных свиданий и тихих вечеров и ночей с тем, кто вам очень дорог. Весы не станут делиться со многими о своем счастье, но внутри они ощутят калейдоскоп приятных эмоций, мыслей и ощущений.

Близнецы

Близнецам март принесет возможность влюбиться в очередной раз. В самом начале месяца Вселенная подкинет несколько новых контактов, через которые вы сумеете выйти на того, кто послан вам самой судьбой в дар в качестве нежного и терпеливого любовника, хорошего друга и, очень вероятно, будущего партнера по браку.

Рыбы

Рыбам март подарит нежные свидания с кем-то, кого они уже давно знают, но не рассматривали прежде в роли романтического партнера. Что ж, это будут неожиданные и необычные отношения, полные доверия и искренней любви, только если Рыбы все же проявят немного активности и будут инициативными. Будьте уверены, оно того стоит!

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