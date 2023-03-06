Какие знаки зодиака встретят любовь в марте
Любовь – то, о чем мечтает каждый.
Любовь непредсказуема и порой несправедлива: часто она живет там, где, казалось бы, не существует ни малейшего условия для ее обитания. А тех, кому она так нужна, любовь просто обходит стороной О том, каким знакам зодиака повезет в этом месяце встретить свою любовь, читайте в этой статье.
Козерог
Именно в этом марте Козероги смогут наконец сбросить свои доспехи, которые обеспечивают им неуязвимость, но и не позволяют Козерогам ощутить тепло и нежность. Все поменяется, ведь на горизонте появится кто-то, кто сумеет завоевать доверие Козерогов и любовь ворвется в их жизнь! Главное – не торопиться рассказывать о любви всем друзьям и знакомым: счастье (особенно Козерожье) любит тишину
Лев
Март станет месяцем, когда Львы ощутят себя максимально желанными и привлекательными. Жизнь заиграет новыми красками, будет больше поводов для выхода в свет, а там и новая вторая половинка появится! Звезды обещают Львам потрясающее начало весны: романтичное, яркое, возбуждающее – Львы сами себе будут завидовать. По поводу предмета обожаний известно одно: ваш партнер не такой эмоциональный, как вы, но оно и к лучшему.
Весы
Близнецы
Рыбы
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