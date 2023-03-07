Ощущение того, что ты в безопасности, – базовое для каждого человека.

Чувство того, что ничего плохого не случится и в случае чего обязательно рядом будет тот, кто вас поддержит. О том, какие знаки зодиака будут под защитой высших сил в марте, читайте в этой статье.

Скорпион

Скорпионы сами по себе очень драматичны, поэтому защита высших сил – именно то, что им нужно, и желательно постоянно. Однако жизнь не настолько щедра к Скорпионам, но в этом марте она будет очень благосклонна. Если Скорпион – ваш знак, вы ощутите прилив сил и вдохновения, у вас появятся новые стремления и мечты, на воплощение которых обязательно будут силы. Стоит вам только начать что-то новое в марте, и скоро появится необходимая помощь и поддержка в реализации ваших устремлений. Дерзайте!

Телец

Тельцы очень нуждаются в стабильности и безопасности, именно эти два слагаемых своего успеха и счастья они стараются заполучить любой ценой, прилагая огромные усилия. Однако в марте судьба подарит Тельцам ощущение поддержки, даже если они будут совершенно расслабленными. Таким образом, Тельцы смогут направить свою энергию не на защиту собственной жизни и своих границ, а на исследование себя, своих интересов и желаний. А это всегда приводит к улучшению качества жизни, проверено!

Овен

Овны – пожалуй, самые импульсивные представитель всего зодиака, они любители экстрима и внезапных изменений в жизни. Очевидно, что без поддержки высших сил Овнам не обойтись, однако в марте они будут нуждаться в этой поддержке больше обычного. Но хорошая новость: в марте вы ощутите, будто Вселенная идет с вами в ногу и мечтает поддержать вас в любом вашем начинании. Будьте уверены, ваша интуиция вас не подводит, смело идите навстречу к мечте в этом марте, вы обязательно будете поддержаны высшими силами!

Водолей

Водолеи славятся тем, что имеют связь с космосом – кто-то смеется над этим, кто-то считает это чистейшей правдой, однако события этого марта заставят поверить в то, что Водолеи действительно имеют своих покровителей на небе. Что бы вы ни начинали, в какую западню бы вы ни попали, в марте вы будете выходить сухими из воды на зависть и радость окружающим. Воспользуйтесь этим правильно, подумайте, в каком направлении вы хотели бы попробовать себя на этот раз. И идите навстречу мечте.

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